Социал-демократическая партия сохраняет второе место в рейтинге популярности политических сил в опросах социологической службы Norstat, и ее популярность достигла рекордного уровня за период с 2019 года, пишет Rus.ERR.
Рейтинги: популярность соцдемов достигла рекордного уровня
По последним данным, 29,9% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,4% - Социал-демократическую партию и 16,6% - Партию реформ.
За тройкой лидеров следуют EKRE (12,8%), Центристская партия (12,6%), Партия правых (4,5%) и «Ээсти 200» (3%).
«Зеленых» поддерживают 1% респондентов, иные партии - 2,2%.
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 37% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 55%.
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