Согласно коалиционному договору, университетам предоставят возможность взимать плату за обучение на эстонском языке, но в определенных случаях, пишет Rus.ERR.
Университетам будет предоставлена возможность взимать плату за обучение
Речь идет о дополнительных программах, которые каждый вуз будет определять самостоятельно.
На сегодняшний день плату можно требовать с иностранных студентов или же предлагать за деньги дополнительное обучение. В министерстве говорят о том, что объемы бесплатного образования сокращать не планируется.
«В следующем учебном году в университетах начнутся переговоры по обновлению договоров на будущий период, в которых будут установлены цели каждого университета и план финансирования», – говорит руководитель отдела Министерства образования и науки Кристи Раудмяэ.
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