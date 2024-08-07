Университетам будет предоставлена возможность взимать плату за обучение

Речь идет о дополнительных программах, которые каждый вуз будет определять самостоятельно.

На сегодняшний день плату можно требовать с иностранных студентов или же предлагать за деньги дополнительное обучение. В министерстве говорят о том, что объемы бесплатного образования сокращать не планируется.

«В следующем учебном году в университетах начнутся переговоры по обновлению договоров на будущий период, в которых будут установлены цели каждого университета и план финансирования», – говорит руководитель отдела Министерства образования и науки Кристи Раудмяэ.