Украина получила F-16, строительство подземных школ и «Михаил Жванецкий, до свидания». Обзор событий в Украине

Два золота принесли на нынешних Играх в общую копилку команда фехтовальщиц на саблях в составе Ольги Харлан, Олени Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Ольга Харлан завоевала еще и бронзу в одиночном разряде. Как видим, «золото» завоевывали на Олимпиаде для Украины женщины. «У мужчин другие сражения», - горько отшучиваются в соцсетях болельщики. В этой шутке, конечно, только очень небольшая часть шутки.

F-16 постепенно меняют картину

Каждый, кто видит долгожданный силуэт F-16 в украинском небе, борется с желанием сфотографировать и поделиться радостью от того, что они уже тут. Да, их еще мало, хотя никто доподлинно не знает, сколько же именно.

Да, они не самых современных модификаций, хотя эксперты на фотографиях, которые доступны официально, уже разглядели некие суперсовременные электронные блоки на внешней подвеске, которые, якобы, делают намного менее эффективными российские ракеты ПВО и ракеты «воздух-воздух».

Ходят слухи, что F-16 не только охотятся на российские ракеты и беспилотники в украинском тылу, но и наносят удары через линию фронта в российский ближний тыл. Удивительным совпадением можно назвать появление этого самолета на фронте одновременно с новостью о том, что ракетным ударом уничтожена подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота, которая являлась носителем ракет «Калибр».