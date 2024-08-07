Олимпийcкие победы, первые достижения появившихся в украинском небе истребителей F-16, рекордный налет российских беспилотников, подготовка к зиме и строительство подземных школ - это то, о чем украинцы говорили и думали в первые дни августа. А еще спорили об уместности переименования одесских улиц. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Украина получила F-16, строительство подземных школ и «Михаил Жванецкий, до свидания». Обзор событий в Украине
Наверное, нет ни одной стороны жизни в Украине, на которую не повлияла бы война. Украинские спортсмены участвуют в Олимпиаде и выигрывают медали, хотя из-за войны делать это им много сложнее, чем раньше.
Украинки берут золото
К утру 6 августа украинские спортсмены на Олимпиаде смогли выиграть 2 золотых (в том числе – одну командную), 2 серебряных и 3 бронзовых медали. Наверное, 18 место в общем зачете по количеству медалей не слишком радует в нынешнем году украинских болельщиков, тем более что игры в разгаре, многое может измениться не в лучшую сторону.
На предыдущей Олимпиаде в Токио в общем зачете Украина получила 19 медалей. Золотую медаль взял борец Жан Беленюк, уже ставший к тому моменту народным депутатом. Еще было 6 серебряных и 12 бронзовых. Тогда украинская команда получила не слишком интересное место в общем медальном зачете – 44-е.
Это существенно хуже Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где украинцы получили 31 место, выиграв 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.
Война влияет на спорт страшным образом: с 2022 года погибло 490 ведущих украинских спортсменов и тренеров, многие из которых взяли в руки оружие, чтобы защищать свою страну.
30 спортсменов оказались в плену, не всех из них удалось обменять на российских военнопленных. 520 спортивных объектов уничтожены в Украине, в том числе 15 объектов, которые использовали для тренировок будущие участники Олимпиады.
Например, из-за российских обстрелов поврежден в Харькове уникальный травяной корт, на котором тренировались теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Из-за непрекращающихся ракетных и авиационных атак украинские спортсмены находились в крайне сложном положении - кто-то был вынужден выехать за границу для подготовки к соревнованиям, кто-то пытался продолжать подготовку к Играм дома, но под обстрелами.
Лишь 140 украинских спортсменов в 23 видах спорта были представлены на Олимпиаде в Париже. Это примерно в полтора-два раза меньше, чем обычно было представлено с первых Игр в 1996 году, когда сборная Украины участвовала уже самостоятельно, до 2016 года включительно.
Игры в Токио, которые были смещены на 2021 год из-за пандемии COVID-19, наверное, не стоит принимать в расчет, но в предыдущих Олимпиадах Украина в общем зачете по числу медалей занимала места с 9 по 15, за исключением 2020 года, когда было 21 место.
Война - очень плохое время и для спорта тоже. Хотя нередко в соцсетях приходится читать, что «они должны биться на соревнованиях так же отчаянно, как наши защищают нас на фронте». Но все же чаще слышно мнение, что «наши соревнуются за жизнь страны с оружием в руках».
Те 489 выдающихся спортсменов, которые отдали свои жизни, обороняя страну - они, наверное, отвечают на вопрос о количестве медалей тоже.
Два золота принесли на нынешних Играх в общую копилку команда фехтовальщиц на саблях в составе Ольги Харлан, Олени Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.
Ольга Харлан завоевала еще и бронзу в одиночном разряде. Как видим, «золото» завоевывали на Олимпиаде для Украины женщины. «У мужчин другие сражения», - горько отшучиваются в соцсетях болельщики. В этой шутке, конечно, только очень небольшая часть шутки.
F-16 постепенно меняют картину
Каждый, кто видит долгожданный силуэт F-16 в украинском небе, борется с желанием сфотографировать и поделиться радостью от того, что они уже тут. Да, их еще мало, хотя никто доподлинно не знает, сколько же именно.
Да, они не самых современных модификаций, хотя эксперты на фотографиях, которые доступны официально, уже разглядели некие суперсовременные электронные блоки на внешней подвеске, которые, якобы, делают намного менее эффективными российские ракеты ПВО и ракеты «воздух-воздух».
Ходят слухи, что F-16 не только охотятся на российские ракеты и беспилотники в украинском тылу, но и наносят удары через линию фронта в российский ближний тыл. Удивительным совпадением можно назвать появление этого самолета на фронте одновременно с новостью о том, что ракетным ударом уничтожена подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота, которая являлась носителем ракет «Калибр».
Пока детальной информации о результатах использования F-16 в Украине нет. Точно известно, что они вооружены до зубов почти всеми видами ракет и систем, которые для этого самолета предназначены, а их использование сопровождается работой двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
Вот эти самолеты с мощными локаторами позволяют F-16 видеть далеко вперед без использования собственных радиолокаторов, то есть оставаясь почти невидимыми. Вообще-то авиационные ракеты американского и европейского производства в Украине использовались еще до получения F-16 – c 2023 года.
Украинские авиационные инженеры смогли приспособить для их применения старые еще советского происхождения самолеты Миг-29 и Су-24, а также некоторые другие. Так что успешные удары крылатыми ракетами Storm Shadow и противорадиолокационными ракетами HARMS вовсе не обязательно связаны с применением F-16, это случалось и до их появления в украинском небе.
Вовсе не мирное небо
На минувшей неделе в Украине снова поставлен горький рекорд - в ночь на 31 июля российские войска запустили 89 ударных беспилотников-камикадзе, к счастью, украинским ПВО удалось сбить их все. Схожая по интенсивности атака была под новый, 2024 год, позднее - нет. Но и в целом статистика воздушных атак за минувшие 7 дней ужасает:
- запущено 169 дальних ударных беспилотников-камикадзе, из которых 165 удалось сбить;
- запущено 10 баллистических и квазибаллистических ракет, из которых 2 удалось сбить;
- запущено 7 авиационных ракет «воздух-земля», из которых удалось сбить 2 штуки.
Целями атак преимущественно были объекты энергетики и другой гражданской инфраструктуры - это видно по сообщениям областных государственных администраций.
Наиболее тяжело приходится крупным городам вблизи российской границы и линии фронта – Харькову, Сумам, Днепру, Запорожью. Часто атакуют Одессу и Киев. Например, атака баллистическими ракетами в ночь на 6 августа была направлена на Киев.
Что остается делать? Наращивать системы противовоздушной обороны. Украина с нетерпением ожидает новые американские зенитные комплексы «Пэтриот», при помощи которых украинские военные успешно сбивают даже баллистические ракеты.
«Благодаря нашей работе и партнерам мы увеличиваем количество Patriot и других систем. Потому мы будем продолжать работать в этом направлении. И в августе, сентябре и октябре будут поставлены в Украину соответствующие системы», - сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями местных властей.
Удары ракетами и беспилотниками по энергетике - это такая российская подготовка Украины к зиме. Местные власти и крупные частные компании ищут возможности для создания независимых от общей энергосистемы источников электроэнергии. Они покупают солнечные станции, мощные генераторы и даже газотурбинные установки.
Все эти относительно небольшие источники энергии подключают к общей системе энергоснабжения, что повышает ее устойчивость. А бить тяжелыми ракетами или беспилотниками по небольшим целям уже нет для россиян особого смысла. Хотя даже по таким объектам пытаются наносить удары планирующими бомбами в Харькове и Сумах.
Каково живется Украине под бомбами, ракетами и беспилотниками-камикадзе - очень ярко видно по подготовке к новому школьному сезону. Правительство форсирует строительство подземных помещений для учебы. В Харькове метро используют для размещения школьных классов еще с 2022 года, но, очевидно, этого недостаточно.
Хотя финансированием и поддержкой школ в Украине занимаются местные власти, созданием укрытий в школах уже озаботилось центральное правительство. До сих пор проблема безопасности решалась за счет онлайн-обучения, в том числе, оно доступно и детям, которых вывезли за рубеж ради спасения от российских бомб и ракет.
Похоже, в Украине начинают понимать, что придется создавать новую нормальность - с подземными классами вместо светлых школ, с распределенной системой энергоснабжения вместо крупных электростанций.
Это сложно себе представить, если не жить прямо тут, в Украине, где в некоторых городах воздушная тревога из-за близости российских войск может длиться десятками часов непрерывно.
После того как российская культура убивает
Избавление от советского наследия по части названий городов, населенных пунктов и отдельных улиц идет в Украине уже добрых 30 лет, но после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году процесс явно ускорился. Вот и в Одесской области в одночасье изменили 432 названия улиц, скверов и переулков, в том числе 85 названий сменили в самой Одессе.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, который подписал такое распоряжение, ссылается на Закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».
В числе прочих получили новые названия улицы Ильфа и Петрова и бульвар Михаила Жванецкого. Переименования были встречены некоторыми одесситами и не только ими с определенным раздражением. И это как раз тот случай, в котором как в капле воды отражается происходящее целиком.
Бульвар Михаила Жванецкого - это название 15 лет назад было данью одесситов знаменитому земляку. Вот только Михаил Михайлович, как принято в таких случаях говорить, испортил себе некролог.
В 2019 году он принял государственную награду из рук Владимира Путина. Как понятно из даты, это случилось после аннексии Крыма и оккупации Донбасса российскими силами. Так что логично, что чествовать такого земляка - плохая идея.
Новое название теперь - Бульвар Военно-морских сил Украины. Наверное, это справедливо, так как именно ВМСУ уничтожили ряд кораблей, которые обстреливали Одессу.
Улицу Ильфа и Петрова переименовали в улицу Семьи Глодан. Ильф и Петров не успели получить наград из рук, но они были певцами «нового и прекрасного советского будущего», даже когда прибегали к сатире. Очевидно, эти имена навряд ли есть смысл держать на карте города.
А кто ж такие - семья Глодан? Это трагическая история, каких в Украине случается, увы, немало. В апреле 2022 года, в первые недели полномасштабного вторжения России, Одесса подвергалась жестоким обстрелам.
Они пошли на убыль после того, как украинские военные потопили крейсер «Москва» и взяли под контроль остров Змеиный. Тогда, 23 апреля 2022 года, жилой дом, в котором жила семья Глодан, был разрушен российской ракетой, что привело к первым жертвам среди мирных жителей города.
В результате ракетного удара погибли трёхмесячная дочь Юрия Глодана Кира, его жена Валерия и её мать Людмила, были и другие жертвы. Юрий Глодан в тот момент дома отсутствовал, потому остался жив. После гибели семьи Юрий ушел на фронт добровольно и в ноябре 2023 года погиб с оружием в руках.
И, кстати, Пушкинскую в Одессе переименовали в Итальянскую, это имя она носила изначально. Чем нам не мил Пушкин? Например, тем, что плакаты с Пушкиным оккупанты развешивали на Херсонщине, пока их оттуда не выбили осенью 2022 года.