Помимо электромобилей, стремительно теряет популярность еще один тип двигателя

Подключаемые гибриды (PHEV) - это автомобили с гибридным двигателем, которые можно подключать к розетке и заряжать так же, как и полностью электрические автомобили, но также они используют для езды бензин или дизельное топливо. Если заряд в батарее заканчивается, на помощь придет ископаемое топливо. В отличие от автомобилей, работающих только на электротяге, подключаемые гибриды можно использовать для длительных поездок, не заботясь о подзарядке. Это одно из самых больших преимуществ подключаемых гибридов.