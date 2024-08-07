В то время как продажи электромобилей в Эстонии и Европе уже целый год переживают спад, в последние несколько месяцев резко упали и продажи подключаемых гибридов (PHEV).
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Помимо электромобилей, стремительно теряет популярность еще один тип двигателя
Подключаемые гибриды (PHEV) - это автомобили с гибридным двигателем, которые можно подключать к розетке и заряжать так же, как и полностью электрические автомобили, но также они используют для езды бензин или дизельное топливо. Если заряд в батарее заканчивается, на помощь придет ископаемое топливо. В отличие от автомобилей, работающих только на электротяге, подключаемые гибриды можно использовать для длительных поездок, не заботясь о подзарядке. Это одно из самых больших преимуществ подключаемых гибридов.
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