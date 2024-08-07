Новая больница, которая так желанна в Таллинне, является несбыточной мечтой и в таком виде представляет собой угрозу безопасности для страны и источник затрат, одновременно демонстрирующий продолжение центристской политики в столице.
Колонка Postimees ⟩ Сверхдорогой суперпроект
Общая стоимость новой больницы, строительство которой должно начаться в 2028 году, составляет около 850 миллионов евро. Таллинн надеется покрыть расходы на больницу с помощью хитрости, принудив государство отказаться от налогов, связанных с ее строительством. Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) отверг этот план.
«Нереально, чтобы во время бюджетного кризиса государство теперь найдет замену своим налоговым деньгам, и совершенно неразумно сдавать в эксплуатацию самое большое здание Эстонии стоимостью 850 миллионов без финансового плана. К сожалению, именно это означает объявленный 18-миллионный тендер на проектирование», - написал Лиги во вторник.
В конце концов, Партия реформ должна знать, что значит управлять проектом с сомнительным финансированием, если мы вспомним Rail Balticа, цена которого выросла в несколько раз, по сравнению с первоначально заявленной, и точная окончательная стоимость которого неизвестна. Почему нужно думать, что то же самое произойдет с гигантской больницей? И это действительно в то время, когда государство отчаянно нуждается в дополнительных деньгах для приобретения собственного вооружения и боеприпасов.
Война в Украине, к сожалению, показала, что российская армия, помимо другой гражданской инфраструктуры, бомбит больницы. Таким образом, строительство крупной больницы означало бы создание потенциальной цели в Таллинне. Децентрализация повышает безопасность Эстонии.
Но рассредоточенность касается не только медицины. Если учесть, что в Эстонии есть острова и другие окраинные районы, откуда сложно добраться до больницы в Таллинне, если медицинские услуги сконцентрированы там, строительство большой больницы в столице опять-таки не кажется хорошей идеей. Если иронизировать, то доступность больницы в будущем вызывает вопросы, учитывая нескончаемый и хаотичный ремонт дорог в Таллинне.
Старение населения также означает увеличение доли медицинских услуг, но не обязательно в больнице, а скорее за ее пределами. Улучшение медицины за счет вкладывания денег в недвижимость определенно не является устойчивым решением. Помимо строительства больницы, ее также необходимо начать содержать.
К сожалению, проект супербольницы означает попытку продолжить центристскую политику в Таллинне. Столица, возглавляемая Центристской партией, на протяжении многих лет представляла собой как бы отдельное княжество, имевшее как можно меньше контактов с остальными частями страны. Однако новое правительство города заявило, что старому стилю управления необходимо положить конец. Теперь же из заявлений вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ) выясняется, архитекторы были вовлечены в проект только за неделю до объявления тендера. С Союзом врачей также не консультировались. Однако ко вторнику Пере все-таки отказался выступать против больницы.
Интересно, что заставило вице-мэра передумать? Печальный парадокс заключается в том, что больница будет построена не для Таллинна, а для всей Эстонии. Не следует ли принимать решение о его строительстве не в столице? И снова и снова приходится задаваться вопросом, является ли вложение 850 миллионов евро в больницу лучшим решением для развития медицины Эстонии.