Общая стоимость новой больницы, строительство которой должно начаться в 2028 году, составляет около 850 миллионов евро. Таллинн надеется покрыть расходы на больницу с помощью хитрости, принудив государство отказаться от налогов, связанных с ее строительством. Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) отверг этот план.

«Нереально, чтобы во время бюджетного кризиса государство теперь найдет замену своим налоговым деньгам, и совершенно неразумно сдавать в эксплуатацию самое большое здание Эстонии стоимостью 850 миллионов без финансового плана. К сожалению, именно это означает объявленный 18-миллионный тендер на проектирование», - написал Лиги во вторник.

В конце концов, Партия реформ должна знать, что значит управлять проектом с сомнительным финансированием, если мы вспомним Rail Balticа, цена которого выросла в несколько раз, по сравнению с первоначально заявленной, и точная окончательная стоимость которого неизвестна. Почему нужно думать, что то же самое произойдет с гигантской больницей? И это действительно в то время, когда государство отчаянно нуждается в дополнительных деньгах для приобретения собственного вооружения и боеприпасов.

Война в Украине, к сожалению, показала, что российская армия, помимо другой гражданской инфраструктуры, бомбит больницы. Таким образом, строительство крупной больницы означало бы создание потенциальной цели в Таллинне. Децентрализация повышает безопасность Эстонии.