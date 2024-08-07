Руководство Таллиннского аэропорта прокомментировало июльский пассажиропоток (343 500 человек), ставший рекордным за всю историю предприятия. В среднем через аэропорт ежедневно проходило более 11 000 пассажиров, пишет Rus.ERR.
Какой кризис? ⟩ В Таллиннском аэропорту прокомментировали рекордный пассажиропоток
«На высокое число пассажиров в июле повлиял период отпусков, а количество выпущенных в продажу авиабилетов выросло на пятую часть по сравнению с годом ранее. А рост числа пассажиров был еще более быстрым и достиг 24 процентов», - сказал член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, слова которого в среду, 7 августа, привела пресс-служба предприятия.
Больше всего из Таллинна в июле на регулярных маршрутах летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига и Франкфурт.
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