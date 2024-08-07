Какой кризис? В Таллиннском аэропорту прокомментировали рекордный пассажиропоток

«На высокое число пассажиров в июле повлиял период отпусков, а количество выпущенных в продажу авиабилетов выросло на пятую часть по сравнению с годом ранее. А рост числа пассажиров был еще более быстрым и достиг 24 процентов», - сказал член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, слова которого в среду, 7 августа, привела пресс-служба предприятия.