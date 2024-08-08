ВИДЕО Пьяные спарринги и бесконечные вызовы полиции: группа дебоширов не дает ласнамяэсцам жить спокойно

«Я здесь живу последние 15 лет, но ни разу даже не заходила в магазин посмотреть ассортимент, потому что перед дверями все время ошиваются эти люди», - делится жительница улицы Марина (имя изменено). По ее словам, поведение горожан, которые каждый день собираются возле магазина, заставляет ее избегать посещения этого места.

Другие местные жители также выражают недовольство ситуацией. «Окна ни днем, ни ночью не открыть, они напиваются и орут на всю улицу, - рассказывает Оксана (имя изменено). Она возмущена, что полиция, по ее мнению, не предпринимает должных мер. - Не понимаю, почему полиция ничего не делает. Другой вопрос - что такого особенного в этом месте, что люди приходят туда каждый день?»