Чт, 8.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО Пьяные спарринги и бесконечные вызовы полиции: группа дебоширов не дает ласнамяэсцам жить спокойно

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
Copy
Патруль приехал по вызову.
Патруль приехал по вызову. Фото: Rus.Postimees

Жители Ласнамяэ уже много лет сталкиваются с серьезной проблемой, которая негативно влияет на качество их жизни. У магазина на улице Палласти и на прилегающей к нему территории каждый день, независимо погоды и времени года, собираются любители выпить, которые под действием алкоголя творят пугающие вещи.

«Я здесь живу последние 15 лет, но ни разу даже не заходила в магазин посмотреть ассортимент, потому что перед дверями все время ошиваются эти люди», - делится жительница улицы Марина (имя изменено). По ее словам, поведение горожан, которые каждый день собираются возле магазина, заставляет ее избегать посещения этого места.

Другие местные жители также выражают недовольство ситуацией. «Окна ни днем, ни ночью не открыть, они напиваются и орут на всю улицу, - рассказывает Оксана (имя изменено). Она возмущена, что полиция, по ее мнению, не предпринимает должных мер. - Не понимаю, почему полиция ничего не делает. Другой вопрос - что такого особенного в этом месте, что люди приходят туда каждый день?»

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх