ВИДЕО Пьяные спарринги и бесконечные вызовы полиции: группа дебоширов не дает ласнамяэсцам жить спокойно

Жители Ласнамяэ уже много лет сталкиваются с серьезной проблемой, которая негативно влияет на качество их жизни. У магазина на улице Палласти и на прилегающей к нему территории каждый день, независимо погоды и времени года, собираются любители выпить, которые под действием алкоголя творят пугающие вещи.
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«Я здесь живу последние 15 лет, но ни разу даже не заходила в магазин посмотреть ассортимент, потому что перед дверями все время ошиваются эти люди», - делится жительница улицы Марина (имя изменено). По ее словам, поведение горожан, которые каждый день собираются возле магазина, заставляет ее избегать посещения этого места.
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