«Этот винтик не подходил никакой машине». Кем был Павел Кушнир – пианист, который умер в СИЗО от голодовки против войны

Как стало известно изданию, официально в качестве причины смерти пианиста названа «дилатационная кардиомиопатия, застойная сердечная недостаточность». Мать пианиста в интервью «Окну» сказала, что запрашивать независимую экспертизу семья не будет.

Публично о гибели Кушнира стало известно случайно. Его семья до последнего не хотела рассказывать о случившемся, но подробности выяснила его подруга. Она передала их пианистке Ольге Шкрыгуновой. Та, в свою очередь, сообщила о произошедшем основательнице «Руси сидящей» Ольге Романовой, которая рассказала о случившемся в СМИ.

Би-би-си обратилась с вопросами в ФСБ России и Биробиджанский суд. Начальник регионального управления ФСИН Василий Михайленко сказал корреспонденту «Медиазоны», что ему ничего неизвестно о Павле Кушнире: «Я такого не знаю. Их много, каждого знать - не входит в мои обязанности».

Сейчас друзья Кушнира занимаются организацией перевозки праха пианиста домой в Тамбов.

В интервью изданию «Окно» мать Кушнира сказала, что, на ее взгляд, Павел «поверхностно» разбирался в политике: «Поэтому мне очень жалко, что он отдал свою жизнь, получается, ни за что».

Совсем другое мнение - у друзей Павла. «Он понимал, что, высказывая сейчас бескомпромиссное мнение вокруг войны, Путина и фашизма, он подвергает себя опасности. Но он не мог уже свернуть с этого пути, — говорит Би-би-си Ольга Шкрыгунова. — Он писал мне: „Как жаль, что я все-таки не уехал и не спас свои творчество и свободу“. Он осознавал, что мог быть другой путь. Но когда он это понял, не было возврата. И он понял, что пойдет до конца, чтобы это все не было напрасным».

Редактор: Сергей Горяшко

*Имеют статус «иностранного агента»