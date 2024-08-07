Опрос: выяснилось, изменилось ли отношение жителей Эстонии к правительству после смены премьер-министра

Раз в месяц наряду с политическими предпочтениями у респондентов также спрашивают их мнение о деятельности правительства и премьер-министра, в последнем опросе респондентов впервые попросили оценить работу премьер-министра Кристена Михала.

Согласно результатам последнего опроса, всего 26 процентов респондентов считают, что правительство выполняет свою работу очень хорошо или скорее хорошо, а 65 процентов считают, что правительство работает скорее плохо или очень плохо.

16 процентов респондентов одобряют, а 28 процентов не одобряют то, как Михал справляется с работой на посту премьер-министра. 56 процентов ответили, что не имеют мнения о работе Михала.

Согласно последним результатам еженедельного опроса НКО «Институт общественных исследований» и фирмы исследований Norstat Eesti, партию «Отечество» поддерживают 29,9 процента обладающих правом голоса граждан, Социал-демократическую партию (СДПЭ) 17,4 процента, а Партию реформ 16,6 процента.