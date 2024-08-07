Чтобы разместить в маленькой квартире все необходимое и создать функциональную, но уютную обстановку, придется продумывать каждую покупку и уделять внимание планировке пространства.
У вас маленькая квартира? Давайте сделаем ее больше
Энтузиаст дизайна интерьера Мерлин Мийдо делится советами, как обставить свое крошечное гнездышко.
Максимально используйте высоту помещения
Хоть квартира может быть небольшой по площади, нельзя забывать о высоте помещения. Чтобы максимально эффективно использовать вертикальное пространство, Мийдо рекомендует кухонные и гардеробные шкафы до потолка: «Высокие шкафы в маленькой квартире создают больше места для хранения вещей, а доходящая до потолка мебель помогает создать иллюзию большей высоты».
Мебель до потолка делает пространство визуально более просторным, и такого же эффекта помогают достичь вертикальные линии на стенах. Существует несколько способов создания линий – с помощью краски, обоев, декоративных планок или различных модных деревянных панелей.
Приподнимите крупную мебель на ножки
Тумба под телевизор, журнальный столик или диван на ножках делают небольшую комнату легче и просторнее. Приподнятая мебель создает ощущение многослойности и простора, облегчает уборку и позволяет естественному свету лучше освещать комнату. По словам Мийдо, мебель на ножках сейчас очень модна и создает в интерьере современную уютную атмосферу.
Многофункциональные устройства
В квартире обычно есть различные электронные устройства: стиральная машина, сушилка, плита, телевизор и многое другое. В наше время при разработке техники уделяют большое внимание и жилищам меньшего размера, а для экономии места можно приобрести многофункциональные устройства. Хорошим решением является, например, Samsung Smart Monitor, который можно использовать и как монитор, и как смарт-телевизор. Таким образом, вы сэкономите ценное пространство и сможете и работать, и развлекаться при помощи смарт-экрана.
Используйте большие зеркала и произведения искусства
В маленькой квартире важно играть с визуальными эффектами и оптическими иллюзиями. Один из советов, помогающий сделать квартиру просторнее – использование больших зеркал и произведений искусства. «Чтобы сделать пространство больше, разместите большое зеркало так, чтобы оно отражало свет из окна. За счет отражения помещение станет светлее и визуально просторнее», - советует Мийдо.
Она также рекомендует использовать большие картины или постеры. Одна крупная работа на стене создает впечатление большего простора, чем несколько маленьких, и придаст комнате глубину и элегантность.