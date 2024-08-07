Bosch Home Comfort отзывает газовые водонагреватели Bosch Therm 4300, поскольку из них может происходить утечка дымовых газов, что приводит к повышению уровня угарного газа и, в худшем случае, к отравлению.
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Риск отравления ⟩ Производитель отзывает 1500 потенциально опасных газовых водонагревателей
Компания Bosch отзывает газовые водонагреватели Bosch Therm 4300, произведенные в период с марта 2020 г. по июнь 2023 г. Эта мера безопасности распространяется примерно на 1500 приборов в Эстонии. Отзыв касается 14-литровых газовых водонагревателей семейства Bosch Therm 4300.
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