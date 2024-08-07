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Риск отравления Производитель отзывает 1500 потенциально опасных газовых водонагревателей

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Fabian Sommer

Bosch Home Comfort отзывает газовые водонагреватели Bosch Therm 4300, поскольку из них может происходить утечка дымовых газов, что приводит к повышению уровня угарного газа и, в худшем случае, к отравлению.

Компания Bosch отзывает газовые водонагреватели Bosch Therm 4300, произведенные в период с марта 2020 г. по июнь 2023 г. Эта мера безопасности распространяется примерно на 1500 приборов в Эстонии. Отзыв касается 14-литровых газовых водонагревателей семейства Bosch Therm 4300.

Bosch Therm 4300.
Bosch Therm 4300. Фото: Bosch Home Comfort
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