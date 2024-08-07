За семь месяцев саперы Эстонии обнаружили 4894 взрывоопасных предмета

По предварительным данным, за первые семь месяцев этого года в пожарах погибло 24 человека. Исправный дымовой датчик спас от пожара 50 человек. Пожары, в которых кто-то погиб или пострадал, чаще всего начинались из-за курения, а также использования открытого огня (например, свечей).

Среди погибших в пожарах была высокая доля лиц в состоянии сильного опьянения. 67% погибших были пьяны или подозревались в пьянстве. Среднее содержание алкоголя в крови у погибших составляло 2,57 промилле, что считается тяжелым опьянением. В 16 жилых зданиях (84%), где произошли пожары, отсутствовал исправный дымовой датчик. У 12 погибших были проблемы со здоровьем: у девяти было ограничение подвижности, что могло препятствовать эвакуации, у двух были психические расстройства, и у одного – нарушение зрения.

Лесных и ландшафтных пожаров с марта по июль произошло значительно меньше по сравнению с предыдущими двумя годами. Если в прошлом году с марта по июль произошло 786 лесных и ландшафтных пожаров, то в этом году - более чем в два раза меньше, а именно 375. В разгар весенних пожаров была снежная и дождливая погода, и июнь также был более дождливым, чем обычно.

По предварительным данным, в первой половине года утонул 21 человек, что немного меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако только в июле утонуло 9 человек. Среди утонувших было 18 мужчин и 3 женщины. Как и в случае с пожарами, алкоголь по-прежнему играет большую роль в водных происшествиях - 9 из 20 взрослых были пьяны или подозревались в пьянстве.