Выставка Неожиданные превращения старых кухонных полотенец

Кухня и в наши дни - любимое место в доме. И частенько, чтобы взять в руки телефон или щелкнуть пультом телевизора, хозяйке приходится в срочном порядке вытирать руки. А некоторые вообще до сих пор - представляете себе этот старорежимный, или теперь надо говорить, олдскульный процесс - вытирают посуду тряпочными полотенцами. И только очень творческому человеку могла прийти в голову идея превратить старые кухонные полотенца в экспонаты выставки.