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Выставка Неожиданные превращения старых кухонных полотенец

Вера Копти
, журналист
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Кухня и в наши дни - любимое место в доме. И частенько, чтобы взять в руки телефон или щелкнуть пультом телевизора, хозяйке приходится в срочном порядке вытирать руки. А некоторые вообще до сих пор - представляете себе этот старорежимный, или теперь надо говорить, олдскульный процесс - вытирают посуду тряпочными полотенцами. И только очень творческому человеку могла прийти в голову идея превратить старые кухонные полотенца в экспонаты выставки.

Музей Каламая - милый и очень домашний, каким и должен быть музей, рассказывающий, как жил когда-то и как живет сейчас этот уютный своеобразный район. Есть в миниатюрном музейном дворике и огород, и парник, в котором и развернута выставка «Летняя кухня». Экспонаты выставки - те самые кухонные полотенца.

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