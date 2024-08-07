В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали предъявление обвинения в госизмене гражданке Эстонии Светлане Бурцевой, которая сотрудничала с российской пропагандой и, по версии обвинения, после обучения у кураторов из ФСБ совершила «государственную измену через ненасильственные действия против независимости Эстонии».
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МИД России назвал «творческой деятельностью» работу обвиненной в госизмене активистки Koos Светланы Бурцевой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова утром 7 августа в эфире запрещенной в ЕС радиостанции прокомментировала дело гражданки Эстонии Светланы Бурцевой, которую обвиняют в госизмене.
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