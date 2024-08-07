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МИД России назвал «творческой деятельностью» работу обвиненной в госизмене активистки Koos Светланы Бурцевой

rus.postimees.ee
Обновлено 7 августа 2024, 12:00
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Мария Захарова жестами показывает, вероятно, масштаб своих юридических навыков, июнь 2024 года, Международный юридический форум, Санкт-Петербург.
Мария Захарова жестами показывает, вероятно, масштаб своих юридических навыков, июнь 2024 года, Международный юридический форум, Санкт-Петербург. Фото: ZUMAPRESS.com

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали предъявление обвинения в госизмене гражданке Эстонии Светлане Бурцевой, которая сотрудничала с российской пропагандой и, по версии обвинения, после обучения у кураторов из ФСБ совершила «государственную измену через ненасильственные действия против независимости Эстонии».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утром 7 августа в эфире запрещенной в ЕС радиостанции прокомментировала дело гражданки Эстонии Светланы Бурцевой, которую обвиняют в госизмене.

«Это, конечно, очередная политическая история. Это очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы создавать вокруг информации о России, информации из России, информации про Россию токсичный фон», - заявила Захарова.

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