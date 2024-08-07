МИД России назвал «творческой деятельностью» работу обвиненной в госизмене активистки Koos Светланы Бурцевой

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали предъявление обвинения в госизмене гражданке Эстонии Светлане Бурцевой, которая сотрудничала с российской пропагандой и, по версии обвинения, после обучения у кураторов из ФСБ совершила «государственную измену через ненасильственные действия против независимости Эстонии».