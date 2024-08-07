Если бы сейчас проходили звездные Олимпийские игры, то соревнования по самым быстрым сборам с легкостью выиграла эстонская певица Анне Вески. До назначенного времени съемки остается пять минут, а она уже выглядит великолепно: сверкающее платье с леопардовым узором, неоново-розовый тюлевый шарф на плечах, макияж безупречен, волосы идеально уложены. «Все солдаты должны быть в строю», - шутит певица. Когда приходит время сиять, Анне во всеоружии.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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