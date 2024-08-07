Если бы сейчас проходили звездные Олимпийские игры, то соревнования по самым быстрым сборам с легкостью выиграла эстонская певица Анне Вески. До назначенного времени съемки остается пять минут, а она уже выглядит великолепно: сверкающее платье с леопардовым узором, неоново-розовый тюлевый шарф на плечах, макияж безупречен, волосы идеально уложены. «Все солдаты должны быть в строю», - шутит певица. Когда приходит время сиять, Анне во всеоружии .

Анне Вески - одна из немногих артистов, которые объединяют людей всех возрастов. «Анне - легенда», - говорят 17-летние, и в то же время слова ее песен знают наизусть те, кому за 60. Недавно на одном из летних концертов ей с чувством подпевал трехлетний мальчик. Анне не верит, что кого-то могут списать со счетов из-за возраста, считая, что секрет успеха заключается в другом. Певица уверена: «Если ты сам себя топишь, никто не станет тянуть тебя вверх».