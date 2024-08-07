Глава Coop: у потребителей с каждым днем все меньше денег на покупку продуктов

Магазины внимательно следят за поведением потребителей, и подобные изменения не из тех, которые могут порадовать, сказал Рохтла.

«Из-за стремительного роста цен у потребителей с каждым днем остается все меньше денег, на которые они могут наполнить свои продуктовые корзины в магазине. Изменения происходят более двух лет, они начались еще до войны», – отметил он.

По словам Рохтла, никто, похоже, не верит, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему, поэтому тенденция сохранится. Он не ожидает серьезных изменений в ассортименте, поскольку конкуренция очень жесткая и все хотят предложить потребителю как можно более широкий ассортимент.