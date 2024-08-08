Нарвитянке Ольге - 32 года, она мама двоих детей. Два с половиной года назад, уйдя с работы, Ольга не побоялась открыть собственное дело. За такой недолгий срок ей удалось стать довольно востребованным в городе изготовителем бенто-тортов.
«У меня почти не бывает выходных, но я люблю свое дело»: кондитер из Нарвы о своем очаровательном бизнесе
Бенто-торты - это миниатюрная версия обычных тортов, обычно они рассчитаны на одного или двоих человек. Ольга изготавливает бенто-торты на заказ, в качестве основной платформы для продвижения использует Instagram. На сегодняшний день у нее более двух тысяч подписчиков.
- У тебя всегда есть клиенты, или изготовление таких тортиков - сезонное дело?
- Клиентура у меня постоянная, часто приходят новенькие, они же и остаются. Большинство из тех, кто пришли ко мне в самом начале пути, остались со мной до сих пор. Это и есть самая большая поддержка, которая меня мотивирует. Люди делятся информацией, и путем сарафанного радио клиентура и нарабатывается. Заказы есть всегда.
- Почему ты решила открыть свой бизнес, чем занималась ранее?
- По образованию я пекарь-кондитер, и раньше работала на предприятии, где мы делали выпечку - тесто с нуля, булочки, пирожки. Но в процессе изготовления обычной выпечки не хватает места для творчества. Ее не нужно украшать, и делать приходится одно и то же, а мне хотелось делать что-то свое, развиваться, делать от души. Вернувшись после двух декретов обратно к работе, я поняла, что больше так работать не могу - по графику, от звонка до звонка, с заводской системой. Все контролируется, нельзя сесть и просто отдохнуть или спокойно пообедать в удобное время.
Тогда я поняла, что я смогу все то же самое делать и сама - открыть фирму и работать. Зачем мне посредник между мной и прибылью? Так и приняла решение начать свое.
- Ты выбрала бенто-торты. Они более популярны?
- Я сначала провела анализ рынка в нашем городе. Пришла к выводу, что делать что-то, как у других, смысла нет. А в Нарве очень много талантливых кондитеров, все делают классно, поэтому я искала нечто уникальное. В интернете я увидела, что большую популярность завоевали те самые бенто-торты, но в Нарве они еще не были популярны.
А я в них влюбилась! Да и не всем и не всегда нужен большой торт, а меленький - он такой классный, его можно по-разному украсить, сделать любой дизайн. И поняла, вот оно, это именно то, что я хочу предлагать.
К счастью, все оценили. По началу я делала только их и не брала заказы на большие торты, но сейчас уже и большими иногда занимаюсь - люди пишут, что им мало! Но мне кажется, что в бенто-тортиках есть душа.
- Какие дизайны чаще заказывают - твои или свои?
- Чаще люди приходят со своими идеями, и только в единичных случаях просят меня саму проявить фантазию, давая полную свободу. Но обычно клиенты знают, чего хотят. Например, мамочки празднуют день рождение своего ребенка и выбирают украшение торта, которое будет подходить под костюмчик малыша или под общую тематику праздника. Заказывают часто котят, зайчат. Например, если на костюмчике ребенка собачка, я могу нарисовать такую же прямо на торте.
- Кто именно заказывает и по каким поводам?
- Люди обычно заказывают для своих любимых, девушки - для парней, мужчины - для своих женщин. На какой-то праздник или порадовать. Однажды у меня был очень необычный заказ: постоянный клиент заказал для себя просто целую коробку крема! Говорит, Оля, крем у тебя очень вкусный. Я сделала.
- Как ты ведешь бизнес? Насколько больших инвестиций он требовал изначально, и на что ты тратишься сейчас?
- Я открыла свою фирму, и все заказы идут через нее. Малому бизнесу довольно сложно, особо больших привилегий и помощи государство не предоставляет. Я знаю, что можно написать проект в город, но те денежные суммы, которые они выделяют, для меня не будут сильной помощью.
Что касается начальных инвестиций, то могу сказать, что они немаленькие. Я готовлю дома, поэтому, когда мы покупали квартиру, ремонт на кухне мы делали специально под меня - профессиональная техника, удобная планировка, хорошая духовка. Это все требовало затрат. Сейчас нужно постоянно закупать упаковку, ленточки, продукты для тортиков я покупаю каждый день, в наших обычных магазинах.
- Не было страшно начинать?
- Не было. Я была уверена в себе, знала, что хочу предложить, и знала, что все получится. Это не было импульсивным решением, я долго все продумывала и взвешивала, и сейчас делаю свою работу очень хорошо. Да, надо иметь финансовую подушку, вложиться изначально придется. Но это нормально, чтобы что-то получить, надо сначала отдать.
Но я изначально знала, что моя идея обязательно зайдет.
- Сейчас ты ведешь мастер-классы, насколько они востребованы?
- Очень востребованы! Мастер-классы я начала вести с марта, и за это время прошло около 20. На каждый мастер-класс я набираю группы по десять человек, но иногда люди хотят быть исключительно своей компанией, тогда я беру от шести до десяти.
- Насколько помогает Instagram в развитии бизнеса?
- Очень помогает. Я в самом начале на своей странице опубликовала информацию о том, что теперь занимаюсь тортами, и люди стали этим делиться. Практически все приходят через Instagram - эта платформа для моего дела самая удобная. Мне даже не пришлось отдельно тратить деньги на рекламу - за все это время я запустила рекламу только один раз, для мастер-классов.
Визуал очень важен. Люди очень любят красивые фото и видео, не стоит об этом забывать. Если фотографии на страничке плохие, шансов, что клиент сделает заказ именно у тебя, уже меньше. Мне иногда жаль, что порой нет времени и возможности снимать видео процесса, они людям заходят и подогревают интерес к тому, что я предлагаю.
Если ты продвигаешь свой товар или услугу именно через Instagram, то должен помнить, что это - твое лицо.
- Помимо бенто-тортов, ты делаешь что-то еще?
- Сейчас я изготавливаю еще и Макарунс. Раньше я делала cake-to-go: крошечные тортики в стаканах. Это было очень популярно и заходило людям, выглядело эстетично. Но сейчас я убрала их из ассортимента - упаковка таких тортиков занимает больше времени и сил: стаканы заказываешь в одном месте, ложечки - в другом, это было энергозатратно.
- Как много тебе приходится работать?
- Много. У меня практически не бывает выходных, потому что заказы есть всегда. И это не только изготовление самих тортов, но и бухгалтерия, общение с поставщиками и клиентами - голова не отдыхает. Вот в июле я взяла полторы недели отпуска, и времени на отдых обычно не много.
Но мне очень нравится делать то, что я делаю. Я даже не считаю это работой - это любимое дело. В некоторые дни заказов больше, в некоторые - меньше. Праздничные дни более загружены. Но мне удается найти баланс между бизнесом и своей семьей, потому что семья для меня - главный приоритет.
- Что бы ты посоветовала людям, которые тоже хотят открыть свой небольшой бизнес, но не решаются?
- Нужно быть уверенным в себе. Не излишне самоуверенным, а уверенным. Но ценить себя необходимо, говорить себе: я молодец, я хороший специалист. И я считаю, что предложение рождает спрос, и если есть что предложить, покупатели в Нарве обязательно найдутся.
Очень важна поддержка и единомышленники. В Нарве девочки-кондитеры очень друг друга поддерживают, общаются между собой, могут попросить помощи или совета, и это здорово.
- Тяжело ли постоянно готовить торты и при этом их не есть?
- Мне не тяжело. Когда делаешь каждый день, то уже даже не хочется. На все есть рецептура, все давно рассчитано, и у меня нет необходимости каждый раз что-то пробовать. Дети тоже не просят все время попробовать, в семье все стараются питаться правильно. Первую неделю это, конечно, интересно, а потом уже желания съесть тортик не возникает.
- Как ты отдыхаешь? Когда на это есть время?
- Я занимаюсь танцами, хожу в кино, встречаюсь с друзьями.