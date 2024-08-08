«У меня почти не бывает выходных, но я люблю свое дело»: кондитер из Нарвы о своем очаровательном бизнесе

Но я изначально знала, что моя идея обязательно зайдет.

Cake-to-go - это мини-тортики в стаканах, которые тоже очень популярны. Фото: личный архив

- Сейчас ты ведешь мастер-классы, насколько они востребованы?

- Очень востребованы! Мастер-классы я начала вести с марта, и за это время прошло около 20. На каждый мастер-класс я набираю группы по десять человек, но иногда люди хотят быть исключительно своей компанией, тогда я беру от шести до десяти.

- Насколько помогает Instagram в развитии бизнеса?

- Очень помогает. Я в самом начале на своей странице опубликовала информацию о том, что теперь занимаюсь тортами, и люди стали этим делиться. Практически все приходят через Instagram - эта платформа для моего дела самая удобная. Мне даже не пришлось отдельно тратить деньги на рекламу - за все это время я запустила рекламу только один раз, для мастер-классов.

Визуал очень важен. Люди очень любят красивые фото и видео, не стоит об этом забывать. Если фотографии на страничке плохие, шансов, что клиент сделает заказ именно у тебя, уже меньше. Мне иногда жаль, что порой нет времени и возможности снимать видео процесса, они людям заходят и подогревают интерес к тому, что я предлагаю.

Если ты продвигаешь свой товар или услугу именно через Instagram, то должен помнить, что это - твое лицо.

Бенто-торт можно украсить как угодно, лимит - собственная фантазия. На фото - работа Ольги. Фото: личный архив

- Помимо бенто-тортов, ты делаешь что-то еще?