Во вторник вечером в Центр тревоги поступило сообщение о дыме, поднимающемся из плавучей сауны на реке в деревне Раэ, расположенной в уезде Пыхья-Пярнумаа.
На реке загорелась плавучая сауна: люди не могли понять, откуда идет дым
Находившиеся в сауне люди не могли понять, откуда идет дым, так как огня не было видно, сообщил представитель Ляэнеского спасательного центра.
Посетители сауны быстро покинули судно, и никто не пострадал. Спасатели прибыли на место и установили, что причиной инцидента стало чрезмерное нагревание печи, в результате чего загорелась проходка дымохода и потолок.
Пожар был успешно потушен в 20:37, спустя полчаса после поступления вызова.
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