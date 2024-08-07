На реке загорелась плавучая сауна: люди не могли понять, откуда идет дым

Находившиеся в сауне люди не могли понять, откуда идет дым, так как огня не было видно, сообщил представитель Ляэнеского спасательного центра.

Посетители сауны быстро покинули судно, и никто не пострадал. Спасатели прибыли на место и установили, что причиной инцидента стало чрезмерное нагревание печи, в результате чего загорелась проходка дымохода и потолок.

Пожар был успешно потушен в 20:37, спустя полчаса после поступления вызова.