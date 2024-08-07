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На реке загорелась плавучая сауна: люди не могли понять, откуда идет дым

rus.postimees.ee
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Причиной инцидента стало чрезмерное нагревание печи. Фото иллюстративное.
Причиной инцидента стало чрезмерное нагревание печи. Фото иллюстративное. Фото: Pärnu Postimees

Во вторник вечером в Центр тревоги поступило сообщение о дыме, поднимающемся из плавучей сауны на реке в деревне Раэ, расположенной в уезде Пыхья-Пярнумаа. 

Находившиеся в сауне люди не могли понять, откуда идет дым, так как огня не было видно, сообщил представитель Ляэнеского спасательного центра.

Посетители сауны быстро покинули судно, и никто не пострадал. Спасатели прибыли на место и установили, что причиной инцидента стало чрезмерное нагревание печи, в результате чего загорелась проходка дымохода и потолок.

Пожар был успешно потушен в 20:37, спустя полчаса после поступления вызова. 

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