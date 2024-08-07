Компания Runikon Retail OÜ, управляющая магазинами IKEA, попала в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Причиной стала жалоба потребителя, в случае с которой ведомство частично встало на сторону потребителя. Поскольку стороны смогли прийти к соглашению, предприятие было удалено из черного списка.
Для подписчиков
Департамент защиты прав потребителей удалил IKEA из черного списка
Runikon Retail OÜ управляет магазином IKEA в Таллинне на основании договора франшизы с Inter IKEA System B.V.. В начале лета этого года потребитель обратился в TTJA, так как не смог договориться с компанией из-за разногласий по поводу доставки и установки товара.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.