Скандал в рижском спа: туристке предложили эротический массаж и задавали неуместные вопросы

Туристка из Австралии решила попробовать банный ритуал в Риге, но, со слов женщины, банщик предложил ей эротический массаж, он также задавал неуместные вопросы о том, нравятся ли ей мужчины и есть ли у нее парень.

Работник также сказал, что это нормальные действия и девушкам в Латвии подобное нравится.

«Если эта австралийка вернется в Австралию или поедет куда-нибудь еще - она будет говорить, что везде хорошо, кроме Латвии. Там поставщики услуг совершают сексуальные посягательства и т. д. Как это будет выглядеть для нашего туристического маркетинга? - возмущается гид Харийс Эглиенс. - Тут дело не только в эмоциональном переживании, но и в том, что таким образом мы можем потерять потенциальных туристов, путешественников, которые иначе могли бы захотеть поехать в Латвию», - сказал он.

Владелец Sapņu SPA, банщик Раймис Лавровс в интервью Латвийскому радио рассказал, что у него была гостья из Австралии, но отверг обвинение в том, что предлагал эротический массаж.

«Конечно, у нас нет никакого эротического массажа! Я предложил выбрать расслабляющий или тонизирующий массаж, который нравится всем. Может, этот расслабляющий массаж был неправильно воспринят, я не знаю... В начале любого банного ритуала происходит общение с клиентом - мы выясняем, что ему нравится, а что нет», - говорит Лавровс.

По его словам, пришедший на массаж человек может быть одинок или только что разведен, поэтому клиенту стоит уделить особое внимание. «Ему больно, у него проблема, он хочет попытаться решить ее через сауну, чтобы оправиться, преодолеть проблемы. Банщик помогает сделать это при помощи манипуляций, нужных клиентам, а не ему лично», - добавил Лавровс.

Он отметил, что женщина все же заплатила за услугу.

Глава Латвийской ассоциации бань и SPA Игорь Степанов отметил, что банщик должен быть одетым, а единственные возможные вопросы во время процедуры - это узнать, как чувствует себя клиент и не нужно ли повысить или понизить температуру в помещении.