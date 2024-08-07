Автоналог уже начал влиять на продажи автомобилей в Эстонии

С января по июль продажи новых легковых автомобилей в Эстонии в целом снизились на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам менеджера по продажам из мустамяэского представительства Moller Auto Андрея Евтушенко, это связано с тем, что люди не осмеливаются делать крупные покупки из-за общей ситуации в экономике и роста цен.

В то же время спад продаж не является повсеместным: если в Moller Auto, предлагающем автомобили марки Volkswagen, продажи сократились, то в тартуском представительстве Aasta Auto, предлагающем автомобили марки Škoda, продажи остались на прежнем уровне.

Как Евтушенко, так и Тамм затруднились дать точный прогноз того, насколько автоналог повлияет на продажи в следующем году.