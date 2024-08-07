Продажи новых легковых автомобилей в Эстонии в текущем году существенно снизились, что автодилеры объясняют грядущим автоналогом и неуверенностью потребителей из-за общего состояния экономики, пишет Rus.ERR.
Автоналог уже начал влиять на продажи автомобилей в Эстонии
С января по июль продажи новых легковых автомобилей в Эстонии в целом снизились на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам менеджера по продажам из мустамяэского представительства Moller Auto Андрея Евтушенко, это связано с тем, что люди не осмеливаются делать крупные покупки из-за общей ситуации в экономике и роста цен.
В то же время спад продаж не является повсеместным: если в Moller Auto, предлагающем автомобили марки Volkswagen, продажи сократились, то в тартуском представительстве Aasta Auto, предлагающем автомобили марки Škoda, продажи остались на прежнем уровне.
Как Евтушенко, так и Тамм затруднились дать точный прогноз того, насколько автоналог повлияет на продажи в следующем году.
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