Работа в Тартуской больнице будет полностью восстановлена в четверг

По данным кризисного штаба клиники, озвученным на заседании в среду, последствия дождя в здании по адресу Пуусепа, 8, в значительной степени устранены, и подразделения могут вернуться к обычному рабочему ритму.

По словам члена правления больницы Тартуского университета профессора Йоэля Старкопфа, плановые операции возобновятся 8 августа. «Во вторник было отменено 20 операций в двух операционных блоках, а на среду было запланировано 31 операция, которые были перенесены. На проведение операций повлияла вода, проникшая в стерилизационное помещение, но сегодня ситуация исправлена, и оборудование может вновь работать», - сказал Старкопф.

Амбулаторные приемы частично возобновились уже во вторник, со среды они проходят в полном объеме, либо в корпусе A, либо на временных площадках. 6 августа было отменено 75 амбулаторных приемов. Со всеми пациентами чьи приемы были изменены, свяжется персонал клиники.

Для обеспечения работы клиники необходима не только работа медицинского персонала, но и поддержка вспомогательных служб. «Работа кухни клиники, расположенной на цокольном этаже, восстановлена, и питание получают как пациенты, так и сотрудники. В среднем кухня готовит еду три раза в день для 800 пациентов, а также для посетителей кафе. Аптека клиники, расположенная на цокольном этаже, тоже в рабочем состоянии, без ущерба для лекарств и другого товара. Администрация продолжает заниматься выявлением всех повреждений, но мы рады сообщить, что все необходимые системы для продолжения работы клиники функционируют», - сообщил председатель правления Прийт Перенс.

Он добавил, что в ближайшие недели ситуация будет тщательно проанализирована, чтобы учитывать не только медицинские кризисы, но и ситуации, вызванные неожиданными природными явлениями.

Клиника благодарит всех своих сотрудников за помощь в этой неожиданной ситуации, требующей быстрой реакции, а также извиняется перед пациентами за возможные неудобства.