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На улучшение инфосистемы EIS, которую весной постигло фиаско, потратят более миллиона евро

rus.postimees.ee
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В работе EIS произошел сбой.
В работе EIS произошел сбой. Фото: Arvo Meeks

Аудит экзаменационной информационной системы (EIS), из-за которой весной провалились совместные попытки проведения государственных экзаменов в Таллинне и Харьюмаа, показал, что разумно создать новую систему, а не развивать ее, пишет Rus.ERR.

Однако до тех пор, пока она не будет готова, существующую систему необходимо сохранить, а чтобы найти для нее нового разработчика, Министерство образования организует конкурс поставок стоимостью до 1,2 млн евро.

Весной EIS неоднократно доставлял учащимся головную боль. Результаты теста не были учтены на совместных тестах государственных гимназий Таллинна и Харьюмаа, поскольку в EIS возникли технические ошибки и тестирование было прервано.

Теперь Министерство образования ищет разработчика, который проанализирует решения, необходимые для проведения электронных экзаменов, и приведет в порядок существующую информационную систему экзаменов и соответствующие интерфейсы.

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