Эстонский продавец металла потерял треть оборота

Если рассматривать более длительный период, то в 2021 году оборот RGR Metall достиг рекордных высот, увеличившись с 35 миллионов до более чем 63 миллионов евро. В 2022 году оборот упал до 55 миллионов евро, а в прошлом вернулся к результатам 2020 года, составив 35,7 миллиона.