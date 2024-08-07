Оборот продавца металлопродукции RGR Metall в прошлом году сократился на треть, и вместо коммерческой прибыли в размере почти пяти миллионов евро компания получила прибыль менее миллиона, пишет dv.ee.
Эстонский продавец металла потерял треть оборота
Если рассматривать более длительный период, то в 2021 году оборот RGR Metall достиг рекордных высот, увеличившись с 35 миллионов до более чем 63 миллионов евро. В 2022 году оборот упал до 55 миллионов евро, а в прошлом вернулся к результатам 2020 года, составив 35,7 миллиона.
RGR Metall располагает более чем 12 000 квадратных метров площадей для хранения металлопродукции. Кроме того, у компании есть две железнодорожные ветки, мостовые краны для погрузки и разгрузки и собственные грузовики для транспортировки.
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