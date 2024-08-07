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На Певческом поле пройдет фестиваль еды: ожидается более 50 фудтраков

Rus.Postimees
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Фото: Tallinn Food Truck Festival

9 и 10 августа на Певческом поле в Таллинне состоится самый большой в странах Балтии фестиваль еды - Tallinn Food Truck Festival 2024. Ожидается более 50 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья.

В завершении фестиваля будут торжественно отмечены лучшие фудтраки в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Каждый посетитель сможет проголосовать за понравившейся фудтрак.

«С учетом того, что фестиваль фудтраков проходит уже в пятый раз, жителям и гостям Таллинна пришелся по душе этот формат семейного мероприятия на Певческом поле. В этом году посетителей ждут как уже знакомые кафе и рестораны на колесах, так и совершенно новые фудтраки, которые никогда не приезжали в Эстонию и имеют интересную концепцию и дизайн», - рассказал специалист фестиваля по связям с общественностью.

В этом году гостей будет ждать насыщенная концертная программа. Также в разных зонах фестиваля диджеи будут играть сеты. На территории фестиваля будет работать большой парк Sky Tivoli, который предложит более 15 аттракционов как как для детей, так и для взрослых. Для детей будет открыта детская зона с мини-зоопарком. В субботу фестиваль завершит группа Pür Müdd.

Фестиваль открыт в пятницу c 14:00 до 23:00 и в субботу с 12:00 до 22:00.

Программа Tallinn Food Truck Festival 2024

9 августа:

14:00 DJ

17:50 Соревнования по поеданию бургеров

18:00 M.A.Y.

19:00 Yung Vinsk

20:00 Põhjakiht

21:00 DJ

10 августа:

12:00 DJ

14:00 DrumArt School

14:50 Соревнования по поеданию бургеров

15:00 Jonathan Flack

16:00 Margo & Evy Duo

17:00 Kiki

17:50 Соревнования по поеданию бургеров

18:00 Lambandaz

19:00 Poolring

19:45 Награждение лучших фудтраков

20:00 Yung Vinsk

21:00 Pür Müdd

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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