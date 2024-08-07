9 и 10 августа на Певческом поле в Таллинне состоится самый большой в странах Балтии фестиваль еды - Tallinn Food Truck Festival 2024. Ожидается более 50 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья.
На Певческом поле пройдет фестиваль еды: ожидается более 50 фудтраков
В завершении фестиваля будут торжественно отмечены лучшие фудтраки в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Каждый посетитель сможет проголосовать за понравившейся фудтрак.
«С учетом того, что фестиваль фудтраков проходит уже в пятый раз, жителям и гостям Таллинна пришелся по душе этот формат семейного мероприятия на Певческом поле. В этом году посетителей ждут как уже знакомые кафе и рестораны на колесах, так и совершенно новые фудтраки, которые никогда не приезжали в Эстонию и имеют интересную концепцию и дизайн», - рассказал специалист фестиваля по связям с общественностью.
В этом году гостей будет ждать насыщенная концертная программа. Также в разных зонах фестиваля диджеи будут играть сеты. На территории фестиваля будет работать большой парк Sky Tivoli, который предложит более 15 аттракционов как как для детей, так и для взрослых. Для детей будет открыта детская зона с мини-зоопарком. В субботу фестиваль завершит группа Pür Müdd.
Фестиваль открыт в пятницу c 14:00 до 23:00 и в субботу с 12:00 до 22:00.
Программа Tallinn Food Truck Festival 2024
9 августа:
14:00 DJ
17:50 Соревнования по поеданию бургеров
18:00 M.A.Y.
19:00 Yung Vinsk
20:00 Põhjakiht
21:00 DJ
10 августа:
12:00 DJ
14:00 DrumArt School
14:50 Соревнования по поеданию бургеров
15:00 Jonathan Flack
16:00 Margo & Evy Duo
17:00 Kiki
17:50 Соревнования по поеданию бургеров
18:00 Lambandaz
19:00 Poolring
19:45 Награждение лучших фудтраков
20:00 Yung Vinsk
21:00 Pür Müdd