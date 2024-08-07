На Певческом поле пройдет фестиваль еды: ожидается более 50 фудтраков

В завершении фестиваля будут торжественно отмечены лучшие фудтраки в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Каждый посетитель сможет проголосовать за понравившейся фудтрак.

«С учетом того, что фестиваль фудтраков проходит уже в пятый раз, жителям и гостям Таллинна пришелся по душе этот формат семейного мероприятия на Певческом поле. В этом году посетителей ждут как уже знакомые кафе и рестораны на колесах, так и совершенно новые фудтраки, которые никогда не приезжали в Эстонию и имеют интересную концепцию и дизайн», - рассказал специалист фестиваля по связям с общественностью.

В этом году гостей будет ждать насыщенная концертная программа. Также в разных зонах фестиваля диджеи будут играть сеты. На территории фестиваля будет работать большой парк Sky Tivoli, который предложит более 15 аттракционов как как для детей, так и для взрослых. Для детей будет открыта детская зона с мини-зоопарком. В субботу фестиваль завершит группа Pür Müdd.

Фестиваль открыт в пятницу c 14:00 до 23:00 и в субботу с 12:00 до 22:00.

Программа Tallinn Food Truck Festival 2024 9 августа: 14:00 DJ 17:50 Соревнования по поеданию бургеров 18:00 M.A.Y. 19:00 Yung Vinsk 20:00 Põhjakiht 21:00 DJ 10 августа: 12:00 DJ 14:00 DrumArt School 14:50 Соревнования по поеданию бургеров 15:00 Jonathan Flack 16:00 Margo & Evy Duo 17:00 Kiki 17:50 Соревнования по поеданию бургеров 18:00 Lambandaz 19:00 Poolring 19:45 Награждение лучших фудтраков 20:00 Yung Vinsk 21:00 Pür Müdd