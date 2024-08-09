ЭКОНОМИКА360° Бизнес с человеческим лицом: почему благотворительность – это выгодно?

Говорят, добро всегда возвращается бумерангом тому, кто помогает. Причем, выигрывают не только предприниматели, но и государство, и работники компании.

Гость подкаста - Анна Рехема, учредитель известной в Эстонии некоммерческой организации Südamete Soojus MTÜ («Тепло сердец»).

Почему бизнесу выгодно вкладывать деньги в благотворительность? По словам эксперта, современные предприниматели видят в этом целый ряд плюсов.

Во-первых, кому-то важен имидж социально ответственной компании, признание общественности и уважение со стороны бизнес-партнеров – все это стоит немало.

Во-вторых, в определенных случаях предприятия, планомерно поддерживающие благотворительные инициативы, пользуются налоговыми льготами.

В-третьих, если спонсорство и добрые дела декларируются руководством как ценности фирмы, это способствует сплочению коллектива, лояльность сотрудников растет.

Насколько развита и популярна в Эстонии благотворительность среди предпринимателей?

«Местные бизнесмены относятся к благотворительности в целом с опаской. Предпочитают действовать самостоятельно, делать адресные пожертвования», - рассказывает Анна Рехема.

«Кто-то полагает, что мы – врунишки, которые отмывают деньги и пилят золото. Кто-то относится к нам как к городским сумасшедшим. Дескать, можно деньги зарабатывать, а они выдумывают всякую фигню», - продолжает она.

Вопрос, которым задаются некоторые предприниматели, с их точки зрения звучит вполне резонно: зачем вообще для добрых дел нужны какие-то посредники, различные благотворительные организации и фонды?