Тема свежего выпуска подкаста «Экономика360°» - бизнес с человеческим лицом. Почему благотворительность – это выгодно? Почему пожертвование – в конечном итоге не убыток, а прибыль? Стоит ли афишировать свои добрые дела?
ЭКОНОМИКА360° ⟩ Бизнес с человеческим лицом: почему благотворительность – это выгодно?
Говорят, добро всегда возвращается бумерангом тому, кто помогает. Причем, выигрывают не только предприниматели, но и государство, и работники компании.
Гость подкаста - Анна Рехема, учредитель известной в Эстонии некоммерческой организации Südamete Soojus MTÜ («Тепло сердец»).
Почему бизнесу выгодно вкладывать деньги в благотворительность? По словам эксперта, современные предприниматели видят в этом целый ряд плюсов.
Во-первых, кому-то важен имидж социально ответственной компании, признание общественности и уважение со стороны бизнес-партнеров – все это стоит немало.
Во-вторых, в определенных случаях предприятия, планомерно поддерживающие благотворительные инициативы, пользуются налоговыми льготами.
В-третьих, если спонсорство и добрые дела декларируются руководством как ценности фирмы, это способствует сплочению коллектива, лояльность сотрудников растет.
Насколько развита и популярна в Эстонии благотворительность среди предпринимателей?
«Местные бизнесмены относятся к благотворительности в целом с опаской. Предпочитают действовать самостоятельно, делать адресные пожертвования», - рассказывает Анна Рехема.
«Кто-то полагает, что мы – врунишки, которые отмывают деньги и пилят золото. Кто-то относится к нам как к городским сумасшедшим. Дескать, можно деньги зарабатывать, а они выдумывают всякую фигню», - продолжает она.
Вопрос, которым задаются некоторые предприниматели, с их точки зрения звучит вполне резонно: зачем вообще для добрых дел нужны какие-то посредники, различные благотворительные организации и фонды?
«Тем, у кого возникает подобный вопрос, для начала имеет смысл просто взять и попробовать помочь кому-то самостоятельно, или провести какое-то маленькое мероприятие для замещающего (детского - ред.) дома. И сразу станет ясно, какой это огромный труд, насколько нужно быть увлеченным идеей помощи, любить детей, уметь находить волонтеров, чтобы все это осуществить», - рассуждает Рехема.
Как правило, благотворительные организации берут небольшую плату за посреднические и организационные услуги (порядка 10% от спонсорской суммы), за счет нее покрываются административные и транспортные расходы конкретного проекта.
Никакого штата у Südamete Soojus, по сути, нет, зарплату сотрудникам из этих денег не платят – все держится на волонтерах, которые готовы помогать абсолютно безвозмездно, подчеркивает Анна Рехема.
О чем еще говорим в подкасте:
- Благотворительность – всегда что-то очень личное, деликатное? Хвастаться своими добрыми делами публично - это дурной тон?
- Есть мнение, что благотворительность должна осуществляться напрямую, не через посредников. Плюсы и минусы прямых пожертвований.
- Чем, по сути, занимаются благотворительные организации? Не проблемами ли государственной сферы?
- Стоит ли дополнительно поощрять спонсоров и активно пропагандировать благотворительность?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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