Состоявшая в EKRE более семи лет депутат Тартуского городского собрания Мерле Кивест с середины июня не является членом этой партии из-за внутрипартийных разногласий. А с сегодняшнего дня она принадлежит к партии «Отечество».
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Очередной влиятельный экс-член EKRE сделал выбор в пользу другой партии
Перевод: Павел Соболев
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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