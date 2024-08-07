Очередной влиятельный экс-член EKRE сделал выбор в пользу другой партии

Мерле Кивест приняла решение покинуть EKRE 12 июня, когда состоялось внеочередное собрание Тартуского отделения партии. Оно состоялось потому, что его членам не понравилось решение правления EKRE выбросить за борт партии лидера Тартуского отделения Сильвера Куузика, а также Яака Валге и Хенна Пыллуааса, поддержавших Куузика в баллотировании на пост председателя партии. Кивест была заместителем главы Тартуского отделения EKRE.