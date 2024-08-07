Ожидается реконструкция еще одной улицы в центре Таллинна

В настоящее время на территории действует установленная в 2003 году детальная планировка улиц Лийвалайа и Юхкентали, а также квартала между улицами Лийвамяэ и Иманта.

«Реализация планировки, утвержденной более 20 лет назад, уже нецелесообразна и не соответствует новым проектировочным условиям и решениям строительных проектов, выданным ранее», - объяснил старейшина Кесклинна Сандер Андла.

«В наше время важно обогащать городское пространство высококачественным высоким и низким озеленением, а также решать вопросы парковки, включая остановки для курьеров и такси, и обеспечивать доступ обслуживающего транспорта таким образом, чтобы учитывались интересы всех групп участников дорожного движения. То же самое касается и улицы Иманта», - добавил Андла.

Улица Иманта заканчивается тупиком, и сквозного автомобильного движения там нет.

С проектом условий проектирования и дополнительными материалами можно ознакомиться в регистре планировок Таллинна в документах по детальной планировке улиц Лийвалайа и Юхкентали, а также квартала между улицами Лийвамяэ и Иманта, номер DP002070, а также на веб-сайте Таллинна. Также с материалами можно ознакомиться в рабочие дни в течение всего периода публичного обсуждения в районной управе Кесклинна (Нунне 18).

Заинтересованные лица и те, чьи права могут быть затронуты принимаемым в открытом порядке нормативным актом, имеют право вносить предложения и возражения по поводу проекта или ходатайства. Предложения и возражения можно подавать в течение периода публичного обсуждения через форму обратной связи на веб-сайте Таллинна. Всем, кто предоставил обратную связь, будут отправлены ответы по электронной почте.

Обсуждение, знакомящее с результатами публичной презентации, будет проведено 3 ноября в 17:00 в зале управы района Кесклинн (Нунне, 30). Если в ходе публичной презентации проекта не будет представлено предложений или возражений, то в соответствии с Законом об административном производстве компетентный орган примет решение о предоставлении условий проектирования без проведения публичного обсуждения.

Информация о предложениях или возражениях будет опубликована ЗДЕСЬ.