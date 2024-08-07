Во вторник базовая ставка по большинству кредитов на покупку жилья, шестимесячный Euribor, упала до 16-месячного минимума в 3,397%.
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ГРАФИК ⟩ Euribor упал до 16-месячного минимума: банкиры этому не рады
В середине октября прошлого года шестимесячная ставка Euribor достигла нового пика после финансового кризиса 2008 года, поднявшись до 4,14 процента. С тех пор базовая ставка постепенно снижалась, но на прошлой неделе снижение сильно ускорилось.
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