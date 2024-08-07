ГРАФИК Euribor упал до 16-месячного минимума: банкиры этому не рады

В середине октября прошлого года шестимесячная ставка Euribor достигла нового пика после финансового кризиса 2008 года, поднявшись до 4,14 процента. С тех пор базовая ставка постепенно снижалась, но на прошлой неделе снижение сильно ускорилось.

Kauppalehti пишет, что вчера 12-месячная ставка Euribor упала до 3,138 процента. Главный аналитик финского банка Nordea Ян фон Герих считает темпы спада слишком высокими. «Во вторник 12-месячная ставка Euribor совершила самое большое падение в этом году, поскольку экономические проблемы США снизили ожидания Европейского центрального банка. По сравнению с нашим собственным прогнозом, ставка Euribor упала слишком сильно, и дальнейшее направление снова будет умеренным», - написал фон Герих в социальной сети X.