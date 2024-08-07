ФОТО В Ираке произошла смена эстонского подразделения тыловой поддержки

«Хотя ваша работа не всегда может быть в центре внимания, знайте, что ваш вклад имеет решающее значение. О важности подразделения поддержки часто забывают. Аргументация на самом деле относительно проста: если есть все необходимое, условия жизни улучшаются сами собой, оружие работает как по волшебству, все необходимые партнеры по сотрудничеству приезжают по приглашению, связь и Интернет работают, товары движутся - тогда все выглядит хорошо», - заявила на церемонии передачи ответственности капитан-майор Сигрид Аас, исполняющая обязанности командира эстонского контингента.

«Я искренне рада от имени эстонского контингента подтвердить, что состав подразделения NSE-3 предложил нам именно такие условия службы - без серьезных сбоев», - сказала Аас.

В составе национального элемента поддержки на авиабазе Эрбиль в Ираке служат восемь человек: командир подразделения, унтер-офицер, квартирмейстер, специалист по связи и информационным технологиям, наводчик, специалист по передвижению и транспорту, врач и медсестра.

Основная задача подразделения - обеспечить пехотную роту Estcoy-20 и Cилы обороны Эстонии, входящие в международную консультативную группу операции, всем необходимым для выполнения поставленных задач, включая транспортировку, размещение, а также медицинскую и техническую помощь, включая снаряжение и боеприпасы.

«При любой операции подразделения могут спокойно выполнять свою работу в том случае, если знают, что их обеспечат всем необходимым вовремя и быстро, это обеспечивает зону миссии крепким тылом. Поддержка отряда дала нашим специалистам возможность сотрудничать с находящимися на базе союзниками, братьями по оружию, а также местными предпринимателями, что, безусловно, расширило кругозор и развило в отряде собственную сообразительность, гибкость и способность мыслить нестандартно», - резюмировал командир подразделения обеспечения NSE-3 майор Атс Ванкер.

Целью операции Inherent Resolve под руководством США является консультирование и поддержка местных сил безопасности Ирака в построении системы национальной обороны, чтобы они могли самостоятельно победить исламские экстремистские группировки и обеспечить мир и стабильность в стране. Исламский экстремизм угрожает безопасности в Европе и во всем мире.

Контингент Сил обороны Эстонии участвует в операции с апреля прошлого года, имея мандат на 110 военных. По мнению Генерального штаба Сил обороны, Эстония своим участием показывает, что готова поддерживать своих союзников и способствовать обеспечению безопасности именно там, где существуют серьезные угрозы безопасности для стран-членов ЕC и НАТО.