Защитит ли страховка пострадавший от наводнения автомобиль?

«По сравнению с последствиями шторма, пронесшегося на прошлой неделе по Латвии и Литве, Тарту еще легко отделался. Многие латвийские клиенты сейчас обращаются к нам именно по поводу причиненного затопленным автомобилям ущерба», - пояснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.

Он добавил, что обычное дорожное страхование не покрывает ущерб от наводнения, если автомобиль не был поврежден непосредственно в результате дорожно-транспортного происшествия. Страхование каско поможет, если автомобиль пострадал из-за высокого уровня воды, находясь, например, в парковочном доме, на парковке или на улице.

«Однако, если человек сознательно проезжает по глубокой луже или по затопленной улице, это уже не считается неизбежным или неожиданным ущербом, и страховка может не покрыть убытки. Водитель не должен сознательно подвергать свой автомобиль опасности, особенно если улица уже перекрыта и там установлены предупреждающие знаки», - отметил Семенов.

Семенов поделился рекомендациями о том, как действовать во время наводнений:

Избегайте глубоких затопленных мест. Если вы не уверены, насколько глубока вода, не рискуйте и не проезжайте через это место. Современные автомобили напичканы электроникой, которая может легко пострадать от воды.

Если вы все же решили проехать через затопленное место, делайте это медленно. Высокая скорость создаст перед автомобилем волну, и вода может легче проникнуть в двигатель или важные компоненты.

Не пытайтесь заводить пострадавший от наводнения автомобиль, поскольку это может привести к еще более серьезным повреждениям. Свяжитесь со своей страховой компанией и следуйте ее инструкциям.