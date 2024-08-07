Из-за вчерашнего наводнения в Тарту пострадали многие автомобили. Эксперт компании Balcia объясняет, в каких случаях поможет страховка и как оптимальным образом защитить в такой ситуации себя и свой автомобиль.
Защитит ли страховка пострадавший от наводнения автомобиль?
«По сравнению с последствиями шторма, пронесшегося на прошлой неделе по Латвии и Литве, Тарту еще легко отделался. Многие латвийские клиенты сейчас обращаются к нам именно по поводу причиненного затопленным автомобилям ущерба», - пояснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.
Он добавил, что обычное дорожное страхование не покрывает ущерб от наводнения, если автомобиль не был поврежден непосредственно в результате дорожно-транспортного происшествия. Страхование каско поможет, если автомобиль пострадал из-за высокого уровня воды, находясь, например, в парковочном доме, на парковке или на улице.
«Однако, если человек сознательно проезжает по глубокой луже или по затопленной улице, это уже не считается неизбежным или неожиданным ущербом, и страховка может не покрыть убытки. Водитель не должен сознательно подвергать свой автомобиль опасности, особенно если улица уже перекрыта и там установлены предупреждающие знаки», - отметил Семенов.
Семенов поделился рекомендациями о том, как действовать во время наводнений:
- Избегайте глубоких затопленных мест. Если вы не уверены, насколько глубока вода, не рискуйте и не проезжайте через это место. Современные автомобили напичканы электроникой, которая может легко пострадать от воды.
- Если вы все же решили проехать через затопленное место, делайте это медленно. Высокая скорость создаст перед автомобилем волну, и вода может легче проникнуть в двигатель или важные компоненты.
- Не пытайтесь заводить пострадавший от наводнения автомобиль, поскольку это может привести к еще более серьезным повреждениям. Свяжитесь со своей страховой компанией и следуйте ее инструкциям.