Ср, 7.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Защитит ли страховка пострадавший от наводнения автомобиль?

rus.postimees.ee
Copy
Наводнение. Фото иллюстративное.
Наводнение. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Из-за вчерашнего наводнения в Тарту пострадали многие автомобили. Эксперт компании Balcia объясняет, в каких случаях поможет страховка и как оптимальным образом защитить в такой ситуации себя и свой автомобиль.

«По сравнению с последствиями шторма, пронесшегося на прошлой неделе по Латвии и Литве, Тарту еще легко отделался. Многие латвийские клиенты сейчас обращаются к нам именно по поводу причиненного затопленным автомобилям ущерба», - пояснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.

Он добавил, что обычное дорожное страхование не покрывает ущерб от наводнения, если автомобиль не был поврежден непосредственно в результате дорожно-транспортного происшествия. Страхование каско поможет, если автомобиль пострадал из-за высокого уровня воды, находясь, например, в парковочном доме, на парковке или на улице.

«Однако, если человек сознательно проезжает по глубокой луже или по затопленной улице, это уже не считается неизбежным или неожиданным ущербом, и страховка может не покрыть убытки. Водитель не должен сознательно подвергать свой автомобиль опасности, особенно если улица уже перекрыта и там установлены предупреждающие знаки», - отметил Семенов.

Семенов поделился рекомендациями о том, как действовать во время наводнений:

  • Избегайте глубоких затопленных мест. Если вы не уверены, насколько глубока вода, не рискуйте и не проезжайте через это место. Современные автомобили напичканы электроникой, которая может легко пострадать от воды.
  • Если вы все же решили проехать через затопленное место, делайте это медленно. Высокая скорость создаст перед автомобилем волну, и вода может легче проникнуть в двигатель или важные компоненты.
  • Не пытайтесь заводить пострадавший от наводнения автомобиль, поскольку это может привести к еще более серьезным повреждениям. Свяжитесь со своей страховой компанией и следуйте ее инструкциям.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх