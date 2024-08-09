Старый сертификат и новые правила: учительница из Таллинна потеряла работу из-за языковой категории D

Юферева-Скуратовски отметила, что учительница обратилась к ней с жалобой на несправедливое увольнение. По словам преподавателя, у нее была категория D, которая, как она считала, соответствует нынешнему уровню B1.

С 1 августа учителя, преподающие на иностранном языке в государственных и муниципальных школах, обязаны владеть эстонским языком на уровне B2. Однако те, кто владеет языком на уровне B1, смогут заключать срочные трудовые договоры на один год. Это возможно, если они уже посещали курсы и сдавали экзамен на уровень B2, но пока не сдали его. Видимо, учительница решила, что категория, полученная 25 лет назад, по-прежнему актуальна.