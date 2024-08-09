Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ) поделилась на своей странице в Facebook историей, которую ей рассказала учительница одной из таллиннских школ. С преподавателем, обладающим тридцатилетним стажем, был расторгнут трудовой договор из-за того, что она имела категорию D на знание эстонского языка, что не соответствует новым языковым требованиям.
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Старый сертификат и новые правила: учительница из Таллинна потеряла работу из-за языковой категории D
Юферева-Скуратовски отметила, что учительница обратилась к ней с жалобой на несправедливое увольнение. По словам преподавателя, у нее была категория D, которая, как она считала, соответствует нынешнему уровню B1.
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