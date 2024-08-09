Пт, 9.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Старый сертификат и новые правила: учительница из Таллинна потеряла работу из-за языковой категории D

Каролийна Вертяева
Copy
Категория D на знание эстонского языка не соответствует новым требованиям.
Категория D на знание эстонского языка не соответствует новым требованиям. Фото: Elmo Riig

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ) поделилась на своей странице в Facebook историей, которую ей рассказала учительница одной из таллиннских школ. С преподавателем, обладающим тридцатилетним стажем, был расторгнут трудовой договор из-за того, что она имела категорию D на знание эстонского языка, что не соответствует новым языковым требованиям.

Юферева-Скуратовски отметила, что учительница обратилась к ней с жалобой на несправедливое увольнение. По словам преподавателя, у нее была категория D, которая, как она считала, соответствует нынешнему уровню B1. 

С 1 августа учителя, преподающие на иностранном языке в государственных и муниципальных школах, обязаны владеть эстонским языком на уровне B2. Однако те, кто владеет языком на уровне B1, смогут заключать срочные трудовые договоры на один год. Это возможно, если они уже посещали курсы и сдавали экзамен на уровень B2, но пока не сдали его. Видимо, учительница решила, что категория, полученная 25 лет назад, по-прежнему актуальна.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх