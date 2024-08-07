Мэр Осиновский о Таллиннской больнице-гиганте: есть много причин ее построить

Он заявил, что обеспокоен тем, что тендеры для Таллиннской больницы ориентированы на максимально низкую цену. «Я сомневаюсь, что мы поступаем правильно, но кризиса и вето нет. Вчера я предложил уделить время, чтобы все обсудить и уточнить вместе с теми, кто знает о зданиях все – с архитекторами – как и что заказывать. При этом не исключая того, что нам придется даже заново заказывать предварительный проект, то есть все целиком. Это было бы дорого и потребовало бы много времени, но мы строим большую больницу стоимостью до одного миллиарда евро. В любом случае, сейчас будем заниматься проектированием дальше», – добавил вице-мэр.