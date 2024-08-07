Хотя позавчера вице-мэр Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Петер Пере (Партия реформ) придерживался мнения, что проект Таллиннской больницы следует отложить, вчера, после некоторой консультации с мэром Евгением Осиновским (Социал-Демократическая партия), Пере решил, что проектирование большой больницы все же стоит продолжить.
Мэр Осиновский о Таллиннской больнице-гиганте: есть много причин ее построить
Перевод: Александр Шкут
По словам вице-мэра Пере, он обсудил с мэром, как следует продолжать проектирование нового здания. «Теперь город предлагает, чтобы Союз архитекторов Эстонии (EAL) помог оценить проектные предложения. После выбора дизайнера начинается сотрудничество между EAL и дизайнером. Эту работу организует Фонд развития Таллиннской больницы. Их задачей было и остается найти возможность сотрудничества с EAL. Работа по проектированию продолжится», – подтвердил Пере.
По его словам, Таллинну и всей системе здравоохранения Эстонии необходимо новое здание больницы. «Прежде чем мы дойдем до строительства какого-либо здания, необходимо найти способы сокращения очередей на лечение и повышения качества лечебных услуг за счет подключения городских больниц и лечебных учреждений. Это отдельная работа, которую может выполнить нынешняя горуправа», – написал Пере.
Он заявил, что обеспокоен тем, что тендеры для Таллиннской больницы ориентированы на максимально низкую цену. «Я сомневаюсь, что мы поступаем правильно, но кризиса и вето нет. Вчера я предложил уделить время, чтобы все обсудить и уточнить вместе с теми, кто знает о зданиях все – с архитекторами – как и что заказывать. При этом не исключая того, что нам придется даже заново заказывать предварительный проект, то есть все целиком. Это было бы дорого и потребовало бы много времени, но мы строим большую больницу стоимостью до одного миллиарда евро. В любом случае, сейчас будем заниматься проектированием дальше», – добавил вице-мэр.
Надежды на правительство Михала
Карл Сандер Казе («Отечество»), вице-мэр по вопросам социального обеспечения и здравоохранения, сообщил вчера Postimees, что горуправа стремится улучшить управление городом. Это также касается консолидации учреждений и повышения эффективности управления коммерческими предприятиями и фондами.
«В ходе коалиционных переговоров мы договорились об этом принципе, и осенью общественность уже сможет увидеть предлагаемые решения. Что касается будущего таллиннских больниц, сейчас анализируются пути и последствия возможной консолидации. Помимо юридических нюансов, это касается и персонала больниц. На основании этих анализов будут приниматься решения», – подчеркнул Казе.
Помимо действующих больниц, возникает вопрос, что будет с проектом Таллиннской больницы. «У него есть как сторонники, так и противники, но очевидно, что медицинскую инфраструктуру Таллинна необходимо модернизировать, поскольку за последние пятьдесят лет многое изменилось, и требуется сделать необходимые инвестиции, чтобы обеспечить максимально возможное качество услуг и благополучие пациентов. Однако эти инвестиции – забота не только города. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) ранее неоднократно выражал свою поддержку проекту Таллиннской больницы. Вице-мэр Пере, принадлежащий к Партии реформ, после обеда смягчил свои вчерашние высказывания и заявил, что проектирование Таллиннской больницы будет продолжено», – сказал Казе.
«Мы помним, как пару лет назад правительство Партии реформ отозвало государственную поддержку проекта больницы. Кроме того, предыдущий контракт на проектирование провалился, поскольку работы не продвигались ожидаемыми темпами, и по желанию предыдущего мэра Михаила Кылварта (Центристская партия) контракт стали менять на полпути. Теперь ожидания возлагаются и на правительство республики. Понятно, что в случае с таким масштабным проектом, который затрагивает половину населения Эстонии, город не сможет сделать все в одиночку», – заявил он.
«Можно ожидать, что премьер-министр будет действовать в соответствии со своими высказываниями и готов приложить усилия, чтобы найти финансовую поддержку», – подчеркнул Казе. Он подтвердил, что без господдержки продвигать проект больницы нереально, а бесконечное перекатывание мяча означает лишь рост цен.
В Таллиннскую коалицию входят четыре политические партии. Это означает, что расхождений во мнениях предостаточно. «Мы наблюдали это в вопросах перехода на эстоноязычное образование, языковой и семейной политики, в вопросах городского пространства. Уже предпринято несколько важных шагов для исправления упущений предыдущего городского правительства, но важно продолжать действовать, чтобы добиться наилучших возможных условий для жителей Таллинна. Это означает, что нельзя сеять ненужную путаницу и нужно продвигаться вперед по тем пунктам, которые были согласовано в коалиционном соглашении и программе действий (где также назначены ответственные лица)», – подчеркнул Казе.
Вчера министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) написал в социальных сетях, что реорганизация сети больниц в Таллинне логична, но бетон не является медицинским приоритетом.
«Нереально, что страна, переживающая бюджетный кризис, теперь сможет найти замену финансированию за счет своих налоговых поступлений, и совершенно неразумно запускать строительство самого большого здания Эстонии стоимостью 850 миллионов без финансового плана. К сожалению, именно это и означает объявленный тендер на проектирование стоимостью восемнадцать миллионов», – пояснил Лиги.
«Но, к сожалению, в ходе политической торговли и при смене правительства возможны даже самые невозможные глупости вместо разумных вещей», – заявил министр финансов.
«Хитрецы пытаются соблазнить государство его же собственными деньгами. Таллиннская ли то горуправа или пока что созданный ею фонд, но городской голова заявил, что если государство на свои деньги будет строить в Таллинне больницу, то они готовы "возвращать" получаемые при этом налоги государству. Удивительно, что эта мошенническая схема в духе Центристской партии продолжает жить в горуправе как фольклор, видимо, придется мне объяснять», – объяснил Лиги.
Лиги отметил, что налоги поступают в ходе любого строительства или любых расходов, но они идут туда, куда предусмотрено законом. Подоходный налог поступает в основном в самоуправление.
«Больница мечты в Таллинне ни в коей мере не будет уникальной с точки зрения налогов, и не будет никаких дополнительных налоговых поступлений по сравнению с тем, что уже было включено в бюджетную смету. Следствием расходов на больницу станут несобранные налоги от каких-то других, не понесенных расходов. Если же потратить больше и на то, и на другое, у вас будет больше налогов, но в реальной жизни опустившиеся на дно государственные финансы могут потратить меньше, чем ожидалось, а не больше», – написал Лиги.
Таллинн уже находится в привилегированном положении благодаря своему статусу столицы и экономического центра, и здесь непропорционально циркулируют как государственные, так и частные деньги, считает Лиги. Он добавил, что самоуправления соответственно получат дополнительные выплаты. «Среди них Таллинн выделяется как крупнейший медицинский центр, на который уходит большая часть социальных и других налогов государства», – подчеркнул Лиги.
«С положительной стороны, в мои планы не входит требовать от них "возвращать" подоходный налог, который будет собираться в Таллинне при поддержке государства, или обосновать это признанием государством статуса и преимуществ Таллинна как экономического и медицинского центра. Зеркальным отражением предлагаемого городом было бы, если бы Таллинн выделил деньги на расходы государства, а государство согласилось бы "вернуть" полученные при этом налоги городу», – написал министр финансов.
Причин предостаточно
Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-Демократическая партия) заявил Postimees, что это, несомненно, правда, что у центрального правительства нет свободных денег. «Поэтому мы не просим каких-то свободных денег, а говорим о возврате дополнительно поступающих налогов», – пояснил Осиновский.
«Однако Юрген Лиги ошибается в том, что это структурная реформа самого муниципалитета. Вы, мол, сами должны знать, нужно ли и как это воплотить в жизнь, это не забота государства. Фактически оказание специализированной медицинской помощи не входит в число обязательных задач местного самоуправления, содержание больничной сети – это задача именно центрального правительства. Таким образом, проект Таллиннской больницы исполняет обязанность государства по обеспечению качественного медицинского обслуживания в Таллинне. Поэтому оснований поддержать создание новой больницы более чем достаточно», – считает Осиновский.
«На будущей неделе я вместе с Казе встречусь с министром здравоохранения Рийной Сиккут (Социал-Демократическая партия) чтобы обсудить вопросы, связанные с больничной сетью Таллинна», – сказал Осиновский.
Комментарий
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ)
В интересах пациента и для обеспечения хороших условий медицинским работникам медицинские услуги в Таллинне должны быть объединены. Реформу и развитие здравоохранения в столице целесообразно проводить совместно с Северо-Эстонской региональной больницей (PERH) и Кассой здоровья, принимая во внимание долгосрочное планирование Министерства и сотрудничая с частным сектором. Эту рекомендацию я бесплатно давал предыдущему правительству города, ее же даю и нынешнему.
Результат в виде ремонта зданий, продажи ненужных и последующего строительства новых станет возможен, если наконец будет разработан реальный план по объединению различных учреждений. Как это будет осуществляться и насколько далеко продвинулись, публично до сих пор не прозвучало.
Нынешнее правительство города не должно повторять ошибку предыдущей горуправы, которое начинает с заливки бетона как муниципального катарсиса человеческой деятельности, а уже потом принимается обсуждать, зачем и для кого лить этот бетон.
Поэтому, относясь доброжелательно и выражая поддержку плану по улучшению здравоохранения в столице, дам короткую рекомендация, чтобы город вместе со всеми причастными выяснил, какова общая картина и ожидаемая польза для пациента, что можно сделать в сотрудничестве с частным сектором, и тогда мы сможем обсудить, где именно самый богатый город Эстонии нуждается в государственной поддержке.
И министр финансов, и министр здравоохранения способны проинформировать руководство города о состоянии госбюджета, пусть и в разных формулировках, но от этого положение дел изменится не скоро.