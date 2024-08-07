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КАЛЕВ СТОЙЧЕСКУ Российская пропаганда заговорила о Финляндии так же, как говорила об Украине до полномасштабного вторжения

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Калев Стойческу.
Калев Стойческу. Фото: Mihkel Maripuu
  • В октябре 2022 года городской суд Санкт-Петербурга уже признал Финляндию виновной в «геноциде»
  • Москва создает пропагандистскую почву для возможной агрессии в северной части Балтийского региона

Юрий Дмитриев (68 лет) был арестован в своей квартире в Петрозаводске в декабре 2016 года по обвинению в том, что он сфотографировал свою приемную дочь обнаженной. Настоящее же преступление Дмитриева - это расследование сталинских репрессий и составление карт мест казней, пишет Калев Стойческу, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне («Ээсти 200»).

Перевод: Павел Соболев

С 2014 года Дмитриев возглавлял карельское отделение «Мемориала». Первую братскую могилу расстрелянных НКВД он нашел уже летом 1988 года под Петрозаводском. Затем выявились и другие жуткие места. Перед арестом «Мемориал» в Карелии опубликовал данные о десятках тысяч лиц, причастных к репрессиям.

Это было слишком для путинского режима. Москва начала кровавую войну против украинского «фашизма» в феврале 2014 года. В то время путинская государственная власть и пропаганда уже вовсю вели очистку учебников по истории от преступлений сталинизма. Конечно, действия Дмитриева были неприемлемы для Кремля. Не будем забывать, что это было только начало закручивания гаек.

Москва перешла в пропагандистское наступление

Сейчас - на фоне российской агрессии и страшных военных преступлений - Москва перешла в наступление, которое, как известно, до сих пор является лучшей защитой, по мнению «товарищей». Фактически уже в октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал Финляндию виновной в «геноциде» как участницу блокады Ленинграда (1941-44). Разумеется, этот шаг стал ответом на изменение политического курса Финляндии и поданную заявку на вступление в НАТО.

В продолжение аналогичное решение принял в минувший четверг Верховный суд Республики Карелия. Утверждается, что Финляндия совершила «геноцид» на «оккупированных территориях», то есть главным образом на территориях Восточной Карелии, которые со временем отошли к Советскому Союзу и теперь являются частью России.

Верховный суд Карелии принял решение по ходатайству генерального прокурора России Юрия Краснова, в подготовленных его ведомством документах якобы ссылаются на архивные материалы и свидетелей. Сообщается, что Германия и ее «коллаборационист» Финляндия убили около 8000 мирных жителей и 18 000 военнопленных в более чем ста концентрационных лагерях в Республике Карелия. Комментарии явно излишни.

Генпрокуратура России не останавливается на достигнутом. Она добавляет, что ущерб, нанесенный экономике Республики Карелия, составил 232 млрд долларов США (20 трлн рублей). Это довольно забавное заявление, ведь ВВП Карелии с полумиллионным населением даже сейчас составляет не более 4 млрд долларов США в год... Но Россия также предъявила Германии официальные требования из-за «геноцида», который состоялась в Московской области (1941-42), обозначив ущерб в 6,4 трлн руб., что около трети претензии, предъявленной Финляндии.

Можно предположить, что Финляндия и Германия не собираются серьезно относиться к требованиям России. Кроме того, Финляндия выплатила Советскому Союзу крупные репарации, и все это было урегулировано мирным договором, подписанным в Париже в 1947 году. По этому же соглашению Германия выплатила Москве репарации, в том числе многие машиностроительные заводы были полностью переданы России.

Личное интермеццо (отступление)

На математический факультет Тартуского университета я поступил в 1983 году, но уже в следующем году мне пришлось идти на военную службу в Советскую армию, как и всем остальным студентам-мужчинам. Другим вариантом была бы психиатрическая больница, побег или тюрьма. За парой месяцев тренировок под Ленинградом последовал перевод в (судя по всему, до сих пор существующую) стрелковую дивизию в Карелии. Я был там два года, в Сортавале и Лахеденпохье, принадлежавших Финляндии до окончания Зимней войны.

Я жил в казармах, построенных в финскую эпоху, которые стояли прочно и стойко. Можно смело сказать, что дома, мосты и все остальное, построенное в этих городах в финскую эпоху, были прекрасны и отлично выдержали испытание временем, но мерзости, построенные «освободительными» орками, разваливались практически повсюду.

Иногда, когда я был в увольнении, мне выпадала возможность сходить к настоящему парикмахеру. Интеллигентный лейтенант - английский филолог из Ленинградского университета - любезно давал разрешение. Парикмахершей была россиянка-пенсионерка, которая рассказала мне, что она была одной из первых гражданских лиц (колонистов), привезенных в Карелию из России, когда финны были вынуждены уехать оттуда. Около полумиллиона финнов бежали со всей Восточной Карелии.

Русская женщина вспомнила, что сразу получила теплую и уютную квартиру, в красивом доме, полностью обставленном, где на плите еще стояла теплая кастрюля с супом и был накрыт стол. В шкафах была красивая одежда и обувь. А Россия говорит об этнических чистках и геноциде...

Собака зарыта в смене политического курса Финляндии и Германии

Финляндия, как и Германия, кардинально изменила свое официальное отношение к России только после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте встречался с российским диктатором Путиным как минимум раз в год, начиная с 2012 года, и их телефонные разговоры были довольно частыми. Кроме того, Германия до последнего момента оставалась верной своей 50-летней восточной политике, которая оказалась ошибочной.

Изменение политического курса Финляндии и Германии, включая вступление Финляндии (как и Швеции) в НАТО, особенно болезненно для Москвы. Путинская Россия совершает ужасающие военные преступления в Украине, ей предъявлены обвинения в геноциде, и она неспособна повлиять на решения Запада об использовании замороженных российских активов для компенсации ущерба, нанесенного Украине. Поэтому развернулась новая пропагандистская атака, обвиняющая специально выбранные страны - Финляндию и Германию - в грехах, которые сейчас совершает сама Россия.

Конечно, Россия не надеется, что эти обвинения и требования будут восприняты всерьез в Хельсинки, Берлине и других странах Запада, но настоящая цель не в этом. Желание Москвы состоит в том, чтобы создать пропагандистскую почву для возможного применения силы или совершения агрессии на севере Балтийского региона. Так, как это было до 24 февраля 2022 года, когда орки вторглись в Украину.

Не исключено, что Иран может атаковать Израиль, а тот, в свою очередь, нападет на Иран и Ливан. И будет еще одна большая война. Разумеется, с одобрения Москвы, заинтересованной в эскалации напряженности и кризисных центров. Это вода на ее мельницу.

Второстепенная цель - апеллировать к все менее «понимающим Россию» на Западе и другим политическим русофилам, как бы демонстрируя, что страны Запада ни в коем случае не лучше России. Наподобие проклинающей котел каши. Классика.

Наконец, мы должны быть готовы к тому, что путинская Россия выдвинет аналогичные обвинения и требования в адрес Эстонии и других стран Балтии, а также Польши и других противников агрессии. Ведь они «освободили» Эстонию в 1940 и 1944 годах, принесли нам культуру, экономическое развитие и все остальное. Так они думают и будут думать. К сожалению.

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