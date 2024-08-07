КАЛЕВ СТОЙЧЕСКУ Российская пропаганда заговорила о Финляндии так же, как говорила об Украине до полномасштабного вторжения

Генпрокуратура России не останавливается на достигнутом. Она добавляет, что ущерб, нанесенный экономике Республики Карелия, составил 232 млрд долларов США (20 трлн рублей). Это довольно забавное заявление, ведь ВВП Карелии с полумиллионным населением даже сейчас составляет не более 4 млрд долларов США в год... Но Россия также предъявила Германии официальные требования из-за «геноцида», который состоялась в Московской области (1941-42), обозначив ущерб в 6,4 трлн руб., что около трети претензии, предъявленной Финляндии.

Можно предположить, что Финляндия и Германия не собираются серьезно относиться к требованиям России. Кроме того, Финляндия выплатила Советскому Союзу крупные репарации, и все это было урегулировано мирным договором, подписанным в Париже в 1947 году. По этому же соглашению Германия выплатила Москве репарации, в том числе многие машиностроительные заводы были полностью переданы России.

Личное интермеццо (отступление)

На математический факультет Тартуского университета я поступил в 1983 году, но уже в следующем году мне пришлось идти на военную службу в Советскую армию, как и всем остальным студентам-мужчинам. Другим вариантом была бы психиатрическая больница, побег или тюрьма. За парой месяцев тренировок под Ленинградом последовал перевод в (судя по всему, до сих пор существующую) стрелковую дивизию в Карелии. Я был там два года, в Сортавале и Лахеденпохье, принадлежавших Финляндии до окончания Зимней войны.