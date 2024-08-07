Министр ждет от эстонских фермеров информации о нанесенном ливнями ущербе

Как передала пресс-служба министерства, Хартман призывает всех работников сельхозсектора сообщать о своих проблемах представительным организациям, чтобы решения были найдены как можно скорее.

Письмо, направленное представительным организациям, является отправной точкой для выявления ситуации и поиска решений совместно с сектором.

«В настоящее время комбайны находятся в поле, идет планирование посева озимых, но необычно большое количество осадков затрудняет как уборку урожая, так и планирование новых работ. Поэтому важно как можно скорее получить обзор ситуации, - отметила министр Хартман. - Ущерб варьируется от региона к региону. Мы пытаемся найти решения, чтобы уменьшить ущерб, вызванный экстремальными условиями».

На следующую неделю также запланирована встреча министра с представительными организациями фермеров, но министр просит присылать информацию как можно скорее, чтобы выявить проблемы и выработать решения.

«Я призываю всех работников сельского хозяйства сообщать о своих проблемах представительным организациям. Чем быстрее мы получим более полную картину, тем быстрее мы сможем перейти к поиску решений», - призвала Хартман.

По предварительным данным, от избыточной влаги и наводнений, вызванных сильными дождями, больше всего пострадали сельскохозяйственные регионы юго-востока Эстонии. Кроме того, приветствуется любая информация о других масштабных случаях ущерба от непогоды.