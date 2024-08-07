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Минфин советует пристегнуть ремни: во втором полугодии цены в Эстонии начнут расти быстрее

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Очень существенно подорожали в последние месяцы соки.
Очень существенно подорожали в последние месяцы соки. Фото: Eero Vabamägi

По данным Департамента статистики, в июне цены выросли на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и на 3,4 процента - по сравнению с предыдущим годом, но к концу года Министерство финансов прогнозирует рост инфляции до отметки более чем в 4 процента.

Перевод: Павел Соболев

Тенденция замедления инфляции, характерная для первого полугодия, завершилась. В июне инфляция достигла минимума в 2,5 процента. В дальнейшем ожидается ускорение роста потребительских цен, что связано с ростом цен на продовольственные товары на внешних рынках и ожидаемым восстановлением экономики. К концу года прогнозируется рост инфляции более чем на 4 процента, сообщил аналитик отдела фискальной политики Минфина Кристьян Пунгас.

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