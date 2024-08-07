Минфин советует пристегнуть ремни: во втором полугодии цены в Эстонии начнут расти быстрее

По данным Департамента статистики, в июне цены выросли на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и на 3,4 процента - по сравнению с предыдущим годом, но к концу года Министерство финансов прогнозирует рост инфляции до отметки более чем в 4 процента.
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Перевод: Павел Соболев
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