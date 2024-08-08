МВД и церковь пояснили, когда и как произойдет отделение ЭПЦ от Московского патриархата

– А если патриарх их не одобрит?

Епископ Даниил: – Параллельные переговоры в этом направлении ведутся. ЭПЦ находится в автономном статусе и старается вести переговоры как в Эстонии, так и обращаясь в структуры патриарха.

Райво Кюйт: – В этом-то и вопрос. Насколько самостоятельны действующие в нашей независимой стране церкви? Если патриарх может что-то не утвердить, запретить или во что-то вмешаться, мы не можем говорить о самостоятельности церкви. Это-то и беспокоит наше государство! Особенно тогда, когда обстановка в Европе накалилась, Россия воюет в Украине, а патриарх поддерживает эти действия, называя происходящее священной войной.

Мы ищем ответы на остро вставший вопрос и хотим решить его раз и навсегда.

– Есть ли уверенность в том, что вопрос может быть решен раз и навсегда?

Епископ Даниил: – Во-первых, нет ничего более постоянного, чем временное. Во-вторых, не возьмусь утверждать, что можно что-то решить раз и навсегда. С нашей стороны есть желание сотрудничать, мы имеем автономный статус и не намерены предпринимать шагов, которые бы привели нас к неопределенному статусу.

Райво Кюйт: – Позиция государства такова, что священнослужители ЭПЦ не должны оказаться в вакууме. Необходимо быть готовым ко всем ситуациям на случай, если патриарх скажет, что никого никуда не отпускает и полностью независимой ЭПЦ не станет. Нужно просчитывать варианты на шаг вперед.