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МВД и церковь пояснили, когда и как произойдет отделение ЭПЦ от Московского патриархата

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • МВД: надеемся, что в Эстонии образуется единая православная церковь
  • ЭПЦ МП: готовы к изменению устава, но не к объединению

Что последует за изменением устава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП)? Сколько сценариев дальнейшего развития событий обсуждается за столом переговоров с МВД? 

В прямом эфире rus.Postimees приняли участие представитель Министерства внутренних дел Райво Кюйт и представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), епископ Тартуский Даниил (Леписк)

Выдержки из беседы:

– О чем договорились на переговорах по снижению влияния Московского патриархата на ЭПЦ?

Райво Кюйт: – Хочу подчеркнуть, что встреча прошла в доброжелательном и конструктивном ключе. ЭПЦ вышла с рядом предложений о том, как избежать влияния МП. Мы находимся в самом начале переговорного процесса. Надеюсь, что продолжим в том же духе.

Напомню еще раз, что процесс переговоров никак не влияет на деятельность церкви. Все храмы остаются открытыми, службы идут. Всем гарантирована свобода вероисповедания.

Надеюсь, что мы сумеем найти пути, позволяющие избежать влияния Русской православной церкви на ЭПЦ.

– В чем же заключаются разночтения? И когда может произойти отделение Эстонской православной церкви от Московского патриархата?

Епископ Даниил: – Мы рады, что сидим за столом переговоров. Вижу в этом большой плюс для обеих сторон. Разночтения касаются исключительно церковных по своей сути вопросов, которые решаются не так быстро, как в политике.

Мы являемся канонической автономной частью МП. Мы действуем в нашей стране и являемся Эстонской православной церковью чисто географически. Каноническая и юридическая связь с МП существует.

Наиболее оптимальным вариантом считаем изменение устава. А именно – предлагаем убрать из него прямые ссылки на ныне действующий устав Русской православной церкви (РПЦ).

Однако любая православная церковь – это древний институт, имеющий свои корни. И мы тоже их имеем, поэтому в уставе будут отражены несколько основополагающих документов. Это касается предоставления самостоятельности нашей церкви в 1920-м году и повторное предоставление этой самостоятельности в 1993-м году Томосом патриарха Алексия II.

– Удовлетворит ли МВД предлагаемое изменение в уставе? Можно ли это будет рассматривать как фактическое отделение ЭПЦ от Московского патриархата?

Райво Кюйт: – Сейчас трудно сказать, будет ли достигнута в таком случае полная независимость. Выдвинутое церковью предложение нам нравится. Считаем это первым и самым важным этапом в данном процессе. Имею в виду изменение устава таким образом, чтобы из него исчезло подчинение РПЦ.

Возможность какого бы то ни было вмешательства патриарха в выборы митрополита, высокопоставленных священников ЭПЦ должна быть исключена. Эстонское государство не допустит подобного. Автономию в данном контексте необходимо обеспечить, а все риски исключить.

С другой стороны, представленные церковью предложения должны лечь не только на наш стол переговоров, но и на стол патриарха, чтобы устав РПЦ тоже был изменен. Здесь есть определенные сложности, придется запастись терпением.

Мы четко знаем, к чему стремимся. Необходимо решить те вопросы, которые тревожат эстонский народ и государство.

Епископ Даниил: – Предложенный церковью вариант позволяет решить озвученные вопросы на уровне местного духовенства. То есть, принять поправки к уставу на Соборе. В дальнейшем эти поправки утверждаются единолично патриархом.

– А если патриарх их не одобрит?

Епископ Даниил: – Параллельные переговоры в этом направлении ведутся. ЭПЦ находится в автономном статусе и старается вести переговоры как в Эстонии, так и обращаясь в структуры патриарха.

Райво Кюйт: – В этом-то и вопрос. Насколько самостоятельны действующие в нашей независимой стране церкви? Если патриарх может что-то не утвердить, запретить или во что-то вмешаться, мы не можем говорить о самостоятельности церкви. Это-то и беспокоит наше государство! Особенно тогда, когда обстановка в Европе накалилась, Россия воюет в Украине, а патриарх поддерживает эти действия, называя происходящее священной войной.

Мы ищем ответы на остро вставший вопрос и хотим решить его раз и навсегда.

– Есть ли уверенность в том, что вопрос может быть решен раз и навсегда?

Епископ Даниил: – Во-первых, нет ничего более постоянного, чем временное. Во-вторых, не возьмусь утверждать, что можно что-то решить раз и навсегда. С нашей стороны есть желание сотрудничать, мы имеем автономный статус и не намерены предпринимать шагов, которые бы привели нас к неопределенному статусу.

Райво Кюйт: – Позиция государства такова, что священнослужители ЭПЦ не должны оказаться в вакууме. Необходимо быть готовым ко всем ситуациям на случай, если патриарх скажет, что никого никуда не отпускает и полностью независимой ЭПЦ не станет. Нужно просчитывать варианты на шаг вперед.

В этой связи предусмотрен второй этап. Государство надеется, что в Эстонии образуется единая православная церковь. В этом контексте были бы уместны переговоры об объединении (с Эстонской апостольской православной церковьюприм.ред.). И реакция российского патриарха может ускорить этот процесс. В том смысле, что нам придется искать другой выход. Это может быть объединение или что-то еще.

Возможно, что объединение будет просто необходимым, чтобы священнослужители не оказались в правовом вакууме.

– ЭПЦ МП считает объединение с ЭАПЦ неприемлемым?

Епископ Даниил: – Один из ранее предложенных конкретных вариантов по объединению (под началом ЭАПЦприм.ред.) я назвал неконструктивным. Нам предложено было вхождение в состав другой церкви в форме викариатства, некой условной епархии.

Само по себе предложение понятно, у нас общая история на 900 лет. Имею в виду православную церковь в Эстонии. И когда мы говорим о контактах с ЭАПЦ, нужно помнить, что переговорный процесс в 90-е годы остался незавершенным. А вот переговоры Московского и Константинопольского патриархатов привели к цюрихским соглашениям, которые предоставляли возможность всем православным определиться, где и с каким патриархатом они предпочли бы остаться.

Контактов с ЭАПЦ мы не избегаем, они есть и сейчас. К общению мы готовы. Отмечу лишь, что разделение длится уже около 30 лет, и каждая церковь идет своим путем.

Райво Кюйт: – Предложенный Эстонской апостольской православной церковью вариант объединения на их условиях не устроил ЭПЦ МП. Однако объединение на других условиях и в других обстоятельствах не исключено.

Самое важное, что необходимо сделать в целях обеспечения безопасности, – перерезать связующие нити с РПЦ. Затем две православные церкви Эстонии могли бы провести встречи между собой и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества вплоть до объединения, если такое решение будет принято.

– Приемлемый ли это вариант?

Епископ Даниил: – Если коротко, то да. Отмечу лишь, что канонические связи не означают подчиненности. И если исходить из того, что церковь и государство отделены друг от друга, то канонические связи остаются за пределами того, где возможно вмешательство со стороны государства. Этот вопрос должен решаться между церквами.

Райво Кюйт: – Хочу подчеркнуть, что мы гарантируем свободу вероисповедания и не будем принимать решение об объединении церквей. Проблема заключается в риске для госбезопасности. И исходит она от России и РПЦ. В данном контексте деятельность церкви может быть просто прекращена (ЭПЦ МП будет объявлена вне законаприм.ред.). Мы надеемся, что дело до этого все же не дойдет.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: готовы ли церковь и МВД к компромиссам?
Студия Postimees: готовы ли церковь и МВД к компромиссам? Фото: Oliver Kaur
  • О чем договорились на переговорах по снижению влияния Московского патриархата на ЭПЦ МП? 
  • Что последует за изменением устава ЭПЦ МП?
  • Когда может произойти отделение церкви от МП?
  • Как изменения отразятся на прихожанах?
  • Почему ЭПЦ МП считаем неприемлемым объединение с Эстонской апостольской православной церковью?
  • Каковы дальнейшие сценарии развития событий?
  • Как должно выглядеть сотрудничество церкви с МВД?
  • Как может выглядеть сотрудничество двух церквей?
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