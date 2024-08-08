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Студия Postimees: готовы ли церковь и МВД к компромиссу?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Что последует за изменением устава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП)? Сколько сценариев дальнейшего развития событий обсуждается за столом переговоров с МВД? 

В студию rus.Postimees приглашены представитель Министерства внутренних дел Райво Кюйт и представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), епископ Тартуский Даниил (Леписк). Следите за прямым эфиром в 11:00!

  • О чем договорились на переговорах по снижению влияния Московского патриархата на ЭПЦ МП? 
  • Что последует за изменением устава ЭПЦ МП?
  • Когда может произойти отделение церкви от МП?
  • Как изменения отразятся на прихожанах?
  • Почему ЭПЦ МП считаем неприемлемым объединение с Эстонской апостольской православной церковью?
  • Каковы дальнейшие сценарии развития событий?
  • Как должно выглядеть сотрудничество церкви с МВД?
  • Как может выглядеть сотрудничество двух церквей?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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