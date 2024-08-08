Что последует за изменением устава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП)? Сколько сценариев дальнейшего развития событий обсуждается за столом переговоров с МВД?
Студия Postimees: готовы ли церковь и МВД к компромиссу?
В студию rus.Postimees приглашены представитель Министерства внутренних дел Райво Кюйт и представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), епископ Тартуский Даниил (Леписк). Следите за прямым эфиром в 11:00!
- О чем договорились на переговорах по снижению влияния Московского патриархата на ЭПЦ МП?
- Что последует за изменением устава ЭПЦ МП?
- Когда может произойти отделение церкви от МП?
- Как изменения отразятся на прихожанах?
- Почему ЭПЦ МП считаем неприемлемым объединение с Эстонской апостольской православной церковью?
- Каковы дальнейшие сценарии развития событий?
- Как должно выглядеть сотрудничество церкви с МВД?
- Как может выглядеть сотрудничество двух церквей?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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