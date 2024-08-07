Сразу после ливней уровень воды в Эмайыги значительно повысился

Перевод: Павел Соболев

По данным мониторинга Агентства окружающей среды, в 17.00 понедельника уровень воды в реке Эмайыги был на 79 сантиметров выше ординара. Спустя 24 часа, во вторник в 17.00, уровень воды в Эмайыги составлял уже 105 сантиметров. Точнее, за 24 часа уровень воды в Эмайыги поднялся на 25,4 сантиметра.

Насколько необычен такой рост? По словам Сандры Лоо, главного специалиста Агентства окружающей среды, вообще такой рост не уникален. «И раньше в Эмайыги происходило повышение уровня воды на 25 сантиметров за 24 часа, помимо осадков, еще и из-за льда», - пояснил он.

Однако последние сопоставимые с нынешним подъемы уровня воды наблюдались в осенние месяцы. «Например, последний раз резкий подъем уровня воды из-за дождей произошел в начале октября прошлого года, когда уровень воды в Эмайыги поднялся на 22 сантиметра за 24 часа, также был суточный подъем на 20 сантиметррв годом ранее в начале октября», - сказала Лоо.

Она также земетила, что на этот раз подъем уровня воды не вызвал ничего опасного - критический уровень воды в Эмайыги находится на отметке в 254 сантиметра выше ординара. Максимальный уровень воды после дождя во вторник составлял 105 сантиметров выше ординара. Однако, по словам Лоо, исторический максимальный уровень воды составил 373 сантиметра выше ординара.

Но Эмайыги была не единственной рекой, где значительно вырос уровень воды. Ее приток Порийыги во вторник также получил хороший подъем. По данным Агентства окружающей среды, к 17 часам вторника уровень воды поднялся на 29,7 сантиметра за 24 часа, до 168 сантиметров выше ординара.

Река Эльва поднялась лишь немногим более чем на три сантиметра. При этом стоит учитывать, что с Эмайыги она расходится в двадцати километрах от Тарту. Порийыги же начинается близко к Тарту - в Сойнасти.

Уровень воды в Эмайыги начал падать уже вечером во вторник, а к 17 часам среды уровень воды упал до 95 сантиметров.

Порийыги, напротив, пока не демонстрирует никаких признаков замедления подъема воды. За последние сутки вода также поднялась на 19,1 сантиметра, сегодня в 16.00 уровень воды составил 187 сантиметров выше нуля.