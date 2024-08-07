Илон Маск подал в суд на крупных рекламодателей, обвинив их в бойкоте сети X

Компания подала в техасский суд иск против пищевых гигантов Unilever и Mars, частной медицинской компании CVS Health и компании Orsted, занимающейся возобновляемой энергией, а также торговой ассоциации World Federation of Advertisers (WFA).

X утверждает, что ответчики лишили компанию миллиардов долларов дохода. Иск относится к периоду в 2022 году, сразу после покупки X, тогда называвшейся Twitter, Илоном Маском.

Тогда доходы Twitter упали: некоторые рекламодатели опасались размещать рекламу на платформе из-за новой политики ее владельца, ослабившего модерацию и разогнавшего значительную часть персонала.

За год после покупки Маском доходы компании от рекламы упали более чем наполовину. Исполнительный директор X Линда Яккарино сказала: «Люди страдают, когда рынок идей сужается. Ни одна небольшая группа людей не должна монополизировать то, что можно монетизировать».

Маск написал в Х: «В течение 2 лет мы пытались вести себя мило и не получили ничего, кроме пустых слов. Теперь - война».

WFA и обвиняемые компании не ответили на просьбы о комментарии.

Эксперты в области права считают, что у Х немного шансов выиграть дело: факт сговора или соглашения между компаниями будет трудно доказать.