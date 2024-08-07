Ханно Певкур нашел нового канцлера министерства обороны в эстонском посольстве в Литве

Певкур предложит назначить Кууска канцлером на пятилетний срок, с 1 сентября по 31 августа 2029 года, передала пресс-служба министерства.

С 2023 года Каймо Кууск является послом Эстонии в Литве. С 2019 по 2023 год он был послом Эстонии в Украине. С 1998 по 2019 год он занимал различные должности в Департаменте внешней разведки, последние девять лет - в качестве заместителя генерального директора.

Каймо Кууск - кавалер ордена Белой Звезды V степени и ордена Государственного герба III степени.

Нынешний канцлер министерства Кусти Сальм 12 июня подал министру обороны заявление об отставке по собственному желанию, указав в качестве основания в числе прочего опасения в связи с темпами и финансированием развития обороноспособности Эстонии, которое, в по его мнению, не позволяет достаточно сдерживать Россию. По его словам, на ликвидацию дефицита запасов боеприпасов не хватает 1,6 млрд евро.

Хотя срок полномочий Сальма истекает в конце лета, министр обороны Ханно Певкур дал понять, что Сальм может уйти и раньше.