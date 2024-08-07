В среду вечером в таллиннском районе Пирита в результате столкновения с микроавтобусом погиб мотоциклист.
Как передала пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Пирита поступило в 20.24.
В результате столкновения мотоциклист получил настолько серьезные травмы, что медики не смогли спасти ему жизнь. В настоящее время движение на месте аварии закрыто, транспорт направляется в объезд. Обстоятельства аварии расследуются.
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