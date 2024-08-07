ВИДЕО В Пярну шеф-повар элитного ресторана напал на коллегу

21 июля в ресторане отеля Hedon SPA произошел инцидент с применением насилия. Шеф-повар ресторанов Akord и Raimond Марко Лумера начал избивать своего коллегу. «На следующий день мы обсудили это друг с другом, сегодня мы продолжаем работать профессионально, и нет никаких обвинений в адрес друг в друга, нет и гнева», - говорит Лумера, который утверждает, что ссора началась из-за личных вопросов, спровоцированных коллегой.