21 июля в ресторане отеля Hedon SPA произошел инцидент с применением насилия. Шеф-повар ресторанов Akord и Raimond Марко Лумера начал избивать своего коллегу. «На следующий день мы обсудили это друг с другом, сегодня мы продолжаем работать профессионально, и нет никаких обвинений в адрес друг в друга, нет и гнева», - говорит Лумера, который утверждает, что ссора началась из-за личных вопросов, спровоцированных коллегой.
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ВИДЕО ⟩ В Пярну шеф-повар элитного ресторана напал на коллегу
Перевод: Павел Соболев
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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