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ВИДЕО В Пярну шеф-повар элитного ресторана напал на коллегу

Анналийза Кёсс Кристийна Рейманд
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Фрагмент видеозаписи драки.
Фрагмент видеозаписи драки. Фото: Kaader videost

21 июля в ресторане отеля Hedon SPA произошел инцидент с применением насилия. Шеф-повар ресторанов Akord и Raimond Марко Лумера начал избивать своего коллегу. «На следующий день мы обсудили это друг с другом, сегодня мы продолжаем работать профессионально, и нет никаких обвинений в адрес друг в друга, нет и гнева», - говорит Лумера, который утверждает, что ссора началась из-за личных вопросов, спровоцированных коллегой. 

Перевод: Павел Соболев

«Интересно ли Elu24 видео насилия на рабочем месте, где шеф-повар пярнуского элитного ресторана Марко Лумера избивает работающего под его началом повара», - говорилось в сообщении, отправленном редактору Elu24.

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