Норвежская лыжница Тереза Йохауг, завершившая карьеру в большом спорте два года назад, планирует вернуться на лыжню в предстоящем сезоне. Точнее, Йохауг хочет принять участие в домашнем чемпионате мира в Тронхейме.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг возвращается в большой спорт
«Должна сказать, что, когда я в 2022 году завершила карьеру, мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала от гонок. Мне нравилось то, что я делала, но желание и мечта стать матерью были еще сильнее. Я использовала эти два года, чтобы понять, хочу ли я еще вставать на лыжи или нет», - сказала Йохауг, комментируя свое возвращение Норвежской телерадиовещательной компании.
«С интересом ожидаю, каким будет соревнование и надеюсь, что стану частью этого праздника, который будет на чемпионате мира в Тронхейме», - сказала Йохауг.
Чемпионат мира пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 3 марта 2025 года.
Йохауг - четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира. Йохауг также трижды становилась абсолютной победительницей серии Кубка мира.