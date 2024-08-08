Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг возвращается в большой спорт

«Должна сказать, что, когда я в 2022 году завершила карьеру, мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала от гонок. Мне нравилось то, что я делала, но желание и мечта стать матерью были еще сильнее. Я использовала эти два года, чтобы понять, хочу ли я еще вставать на лыжи или нет», - сказала Йохауг, комментируя свое возвращение Норвежской телерадиовещательной компании.