Названа одна из основных причин подорожания дорожного страхования

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), количество страховых случаев в рамках дорожного страхования увеличилось на 3% и достигло 17 тысяч.

Средняя сумма ущерба при дорожно-транспортном происшествии выросла на 6% по сравнению с прошлым годом и составляет теперь 2328 евро, что также является рекордным показателем с начала оказания услуг дорожного страхования в Эстонии.

По словам члена правления LKF Андреса Пийрсалу, возрастание сумм ущерба связано с инфляцией и интенсивным дорожным движением, что увеличивает количество ДТП, несмотря на экономический спад.

«В результате этого средний взнос за дорожное страхование также увеличился. Можно предположить, что ситуация улучшится, если количество ДТП уменьшится и повысится безопасность дорожного движения как на государственном, так и на индивидуальном уровне», - сказал Пийрсалу.

Если в первой половине прошлого года средний годовой платеж по дорожному страхованию составлял 143 евро, то в первой половине этого года он составил 154 евро.

«Учитывая количество жителей и уровень технологического развития, рынок дорожного страхования Эстонии отличается интенсивной конкуренцией и динамичностью по сравнению с остальной Европой. Именно поэтому расценки дорожного страхования одинаково быстро увеличиваются и уменьшаются. Если мы хотим улучшить ситуацию как на государственном, так и на индивидуальном уровне, то приоритетами, безусловно, являются снижение скорости на дорогах и повышение безопасности при парковке транспортных средств», - пояснил Пийрсалу.

Цены на дорожное страхование можно сравнить при помощи онлайн-калькулятора LKF: https://www.lkf.ee/kalkulaator. При ДТП удобное всего оформить сообщение о страховом случае с помощью смарт-устройства прямо на месте происшествия, воспользовавшись сайтом https://avarii.ee/.

LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Эстонским бюро зеленой карты и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Также LKF организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.