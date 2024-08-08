Как заявил руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (НТД) Вольдемар Линно в студии Postimees, главное изменение заключается в том, что каждый пересекающий границу человек будет контактировать с таможенным инспектором.

«Служащий таможни будет задавать различные вопросы, осматривать багаж пассажира и при необходимости принимать решение о более тщательной проверке перевозимых товаров и вещей. Повышенное внимание будет обращено и на транспортные средства, пересекающие границу - легковые автомобили, автобусы и грузовики», - заявил он.

Применение санкций является приоритетом номер один в таможенной сфере, и ввоз в Российскую Федерацию любого товара, использующегося для ведения войны, находится под особым строгим вниманием таможни, подчеркнул Линно.

Проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. НТД просит запастись временем для пересечения границы.

Для пассажира, пересекающего границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку каждого человека и находящегося при нем багажа. Если пассажир пересекает границу на автомобиле, также добавляется проверка транспортного средства и находящегося в нем товара.

Пассажиров, путешествующих на маршрутных автобусах, также попросят выйти из автобуса с багажом и пройти аналогичный таможенный контроль, как и для пешеходов.

Проверка товара подразумевает проверку правильности бронирования транспортного средства, открытие и проверку грузового отсека.