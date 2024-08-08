С 8 августа Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией. Изменения касаются всех пограничных пунктов на российско-эстонской границе: в Нарве, Лухамаа и Койдула. Смотрите, что этим утром, в первый день усиленных проверок, происходит в Нарве!
Как заявил руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (НТД) Вольдемар Линно в студии Postimees, главное изменение заключается в том, что каждый пересекающий границу человек будет контактировать с таможенным инспектором.
«Служащий таможни будет задавать различные вопросы, осматривать багаж пассажира и при необходимости принимать решение о более тщательной проверке перевозимых товаров и вещей. Повышенное внимание будет обращено и на транспортные средства, пересекающие границу - легковые автомобили, автобусы и грузовики», - заявил он.
Применение санкций является приоритетом номер один в таможенной сфере, и ввоз в Российскую Федерацию любого товара, использующегося для ведения войны, находится под особым строгим вниманием таможни, подчеркнул Линно.
Проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. НТД просит запастись временем для пересечения границы.
Для пассажира, пересекающего границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку каждого человека и находящегося при нем багажа. Если пассажир пересекает границу на автомобиле, также добавляется проверка транспортного средства и находящегося в нем товара.
Пассажиров, путешествующих на маршрутных автобусах, также попросят выйти из автобуса с багажом и пройти аналогичный таможенный контроль, как и для пешеходов.
Проверка товара подразумевает проверку правильности бронирования транспортного средства, открытие и проверку грузового отсека.
«Просим всех людей, выезжающих в Российскую Федерацию, убедиться, что имеющийся при себе товар не находится под санкциями, и отвести для пересечения границы как минимум вдвое больше времени, чем раньше», - добавил Вольдемар Линно.
Эстонский таможенный контроль, который до сих пор основывался на оценке рисков, уже известен среди перевозчиков как один из самых строгих, но с добавлением санкционных пакетов попытки обойти санкции становятся все более частыми.
«В прошлом году в ходе таможенных проверок было выявлено более 5 000 нарушений. Например, с Нарвского таможенного пункта мы каждый час отправляем людей обратно, которым было сделано предупреждение за нарушение санкций, - добавил Линно. - Умышленное нарушение санкций является преступлением, и уголовное производство по ним проводит Департамент полиции безопасности».
Введение полного таможенного контроля при выезде основано на решении Правительства Республики от 4 июля, которое обусловлено увеличением числа попыток уклонения от санкций и оценкой рисков Налогово-таможенного департамента.