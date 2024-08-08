Может применяться рентген: на границе Эстонии и РФ начинает действовать усиленный таможенный контроль

Как подчеркивают в правительстве Эстонии, это делается для того, чтобы исключить возможность попадания в Россию санкционных товаров.

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По словам министра финансов Юргена Лиги, усиленный контроль означает, что каждый при выезде в Россию будет так или иначе сталкиваться с представителями эстонского государства.

«При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена», - сказал Лиги.