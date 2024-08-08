Чем для Венгрии может обернуться облегченный ВНЖ для россиян

А это для стран Балтии эквивалентно серьезно повышенным рискам провокаций, саботажа, диверсий и шпионажа.

«В то время как большинство европейских стран ищут способы эффективной защиты от этих атак, Венгрия не только препятствует таким усилиям, но и своими действиями способствует или, по крайней мере, облегчает враждебные в отношении европейских стран действия», - цитирует литовский общественный вещатель главу МИДа Габриэлюса Ландсбергиса.

Закрылись страны Балтии, закрылся ЕС

Страны Балтии, Финляндия и Польша занимают самую жесткую позицию относительно въезда в страну граждан России и Беларуси. Эти государства прекратили выдачу виз россиянам еще в 2022 году, оставив исключения для гуманитарных виз.

В итоге, например, в Эстонии количество виз, выданных россиянам, сократилось в 17 раз: с 34 тыс. в 2021 году до чуть более двух тысяч в 2023-м. В Латвии количество выданных виз за этот период упало почти в пять раз.

«Санкции, введенные правительством Эстонии в отношении граждан России и Беларуси, остаются в силе, - сказали Би-би-си в Министерстве иностранных дел Эстонии. - Эти санкции помогают предотвратить или смягчить риски для внутренней безопасности и общественного порядка как в Эстонии, так и в Балтийском регионе».

За последние два года количество виз, выданных Эстонией гражданам России, сократилось в десять раз Фото: BBC