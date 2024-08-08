Патрульный полицейский Ида-Харьюского отдела полиции Керт-Хендрик Сюлла прокомментировал трагическую аварию в Пирита, в которой накануне погиб водитель мотоцикла.
«По первоначальным данным, мотоцикл ехал в Пирита по Ранна-теэ в направлении Виймси, когда его сбил выехавший с второстепенной дороги на главную Volkswagen Multivan. В результате столкновения на месте происшествия погиб управлявший мотоциклом 45-летний мужчина. Серьезные травмы получила и управлявшая фургоном 40-летняя женщина, которую скорая помощь доставила в больницу», - рассказал Сюлла.
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