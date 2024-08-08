«По первоначальным данным, мотоцикл ехал в Пирита по Ранна-теэ в направлении Виймси, когда его сбил выехавший с второстепенной дороги на главную Volkswagen Multivan. В результате столкновения на месте происшествия погиб управлявший мотоциклом 45-летний мужчина. Серьезные травмы получила и управлявшая фургоном 40-летняя женщина, которую скорая помощь доставила в больницу», - рассказал Сюлла.

С незначительными травмами в больницу доставили также 36-летнего мужчину, находившегося на пассажирском сиденье Volkswagen. «На заднем сиденье Volkswagen было двое детей, трех и пяти лет, которые, к счастью, не пострадали и были переданы родственникам на попечение. Экспертиза установит, были ли водители трезвыми», - добавил патрульный полицейский.