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Подробности аварии в Пирита: погибший мотоциклист имел преимущество на дороге (1)

Rus.Postimees
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ДТП в Пирита.
ДТП в Пирита. Фото: PPA

Патрульный полицейский Ида-Харьюского отдела полиции Керт-Хендрик Сюлла прокомментировал трагическую аварию в Пирита, в которой накануне погиб водитель мотоцикла.

«По первоначальным данным, мотоцикл ехал в Пирита по Ранна-теэ в направлении Виймси, когда его сбил выехавший с второстепенной дороги на главную Volkswagen Multivan. В результате столкновения на месте происшествия погиб управлявший мотоциклом 45-летний мужчина. Серьезные травмы получила и управлявшая фургоном 40-летняя женщина, которую скорая помощь доставила в больницу», - рассказал Сюлла.

С незначительными травмами в больницу доставили также 36-летнего мужчину, находившегося на пассажирском сиденье Volkswagen. «На заднем сиденье Volkswagen было двое детей, трех и пяти лет, которые, к счастью, не пострадали и были переданы родственникам на попечение. Экспертиза установит, были ли водители трезвыми», - добавил патрульный полицейский.

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