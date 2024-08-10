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ИЗ ЖИЗНИ Никита из Украины выучил эстонский и скрывается в компьютерном мире

Вахур Лайапеа
, кинорежиссер, продюсер и оператор
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Никита с мамой и бабушкой.
Никита с мамой и бабушкой. Фото: Вахур Лайапеа

Никите всего четырнадцать лет. Никите уже четырнадцать лет. Никита - первый украинец, у которого я могу взять интервью на эстонском языке.

Он родился и вырос в Донбассе, в селе Старомлыновка. В Эстонию приехал вместе с мамой, бабушкой и дедушкой в начале полномасштабной войны, в марте 2022 года. Российские оккупанты уже находились в деревне, когда дедушка вышел во двор покурить. Мимо проезжал грузовик ЗИЛ с украинским флагом. Дедушка поднял руку. Грузовик остановился. Помимо семьи Никиты, на этом автомобиле от оккупантов смогли сбежать еще пять человек. Из кузова грузовика было видно и слышно взрывы снарядов, падающих по следам автомобиля. Пришлось все бросить, зато люди выжили. От деревни остались одни руины. Эти девять человек, которые находились в кузове автомобиля, с помощью ангелов-хранителей добрались до Покровска. Ангелы-хранители - это «Белые ангелы», волонтерская организация, которая спасла людей от войны.

Когда оккупанты вошли в деревню, ты их испугался - спрашиваю у Никиты, которому на тот момент было всего двенадцать лет. С чего я должен бояться этих русских свиней - задает Никита встречный вопрос. Ты плакал, когда тебе пришлось уезжать из дома? Не плачу. Мама, бабушка и дедушка плачут. Я не плачу.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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