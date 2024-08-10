ИЗ ЖИЗНИ Никита из Украины выучил эстонский и скрывается в компьютерном мире

Он родился и вырос в Донбассе, в селе Старомлыновка. В Эстонию приехал вместе с мамой, бабушкой и дедушкой в начале полномасштабной войны, в марте 2022 года. Российские оккупанты уже находились в деревне, когда дедушка вышел во двор покурить. Мимо проезжал грузовик ЗИЛ с украинским флагом. Дедушка поднял руку. Грузовик остановился. Помимо семьи Никиты, на этом автомобиле от оккупантов смогли сбежать еще пять человек. Из кузова грузовика было видно и слышно взрывы снарядов, падающих по следам автомобиля. Пришлось все бросить, зато люди выжили. От деревни остались одни руины. Эти девять человек, которые находились в кузове автомобиля, с помощью ангелов-хранителей добрались до Покровска. Ангелы-хранители - это «Белые ангелы», волонтерская организация, которая спасла людей от войны.